Суд принял решение по делу Гусакова, которого обвиняют в мошенничестве со сборами: какие заявления прозвучали в суде

Печерский районный суд столицы избрал меру пресечения для Назария Гусакова, который подозревается в мошенничестве при сборе денег на дорогостоящее лечение СМА. Ему назначили ночной домашний арест с 22:00 до 06:00.

Видео дня

Об этом сообщает hromadske. Об ограничении передвижения исключительно в ночное время суток суд просила и сторона защиты, поскольку Гусаков дважды в сутки нуждается в вентиляции легких и регулярных прогулках на свежем воздухе.

"Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его надо отнести туда. Он не может прибывать в суд никак. Все, что может, это выходить на видеосвязь. Но не оказывает никаких препятствий следствию и дает показания", – объяснила адвокат.

В то же время Назарий Гусаков согласился с аргументами стороны защиты. Прокурор признал, что при подаче ходатайства о круглосуточном домашнем аресте не было учтено его потребность в вентиляции легких.

В итоге суд частично удовлетворил ходатайство и назначил подозреваемому домашний арест в ночное время – с 22:00 до 06:00, позволив покидать жилье только для получения медицинской помощи, а также обязал сдать загранпаспорт.

Заседание состоялось при участии прокурора в зале суда, тогда как Гусаков с защитницей присоединились через видеосвязь.

Что предшествовало

Львовянин Назарий Гусаков вернулся в Украину из Италии. Правоохранители вручили ему уведомление об изменении подозрения. В частности, практически втрое возросло количество потерпевших по делу и почти вдвое – сумма нанесенного ущерба. Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по месту жительства подозреваемого правоохранители провели обыски и изъяли мобильный телефон и флеш-накопители. Сейчас продолжается их дополнительное расследование.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал, что еще с лета прошлого года Нацполиция расследует возможное мошенничество по делу львовянина Назария Гусакова. В рамках уголовного производства во Львове и Киеве провели серию обысков у лиц, которые могут быть причастны к организованным подозреваемым сборам средств и переводу их в криптовалюту.

Правоохранители также устанавливали круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий, в которых подозревают Гусакова.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как у украинцев, переводивших Гусакову деньги, возникли вопросы к нему, в частности из-за отказа предоставить какие-либо подтверждения закупки лекарств, он выехал за границу. А за дело львовянина с диагнозом "спинальная мышечная атрофия", который собирал деньги на дорогие препараты, которые бесплатно получал от государства, взялись правоохранительные органы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!