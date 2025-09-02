Коррупция на закупках дронов: за нардепа Кузнецова внесли залог – СМИ

За народного депутата, который фигурирует в деле о коррупции при закупке средств РЭБ и БПЛА, внесли залог. Речь идет про Алексея Кузнецова от "Слуги народа".

Видео дня

Сумма залога составила восемь миллионов гривен. Об этом "Суспільному" 1 сентября сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

ВАКС отправил Кузнецова под стражу почти месяц назад. Прокуроры просили залог в размере 30 миллионов гривен, однако суд определил его в размере 8 003 004 гривен.

Что этому предшествовало

4 августа ВАКС избрал меру пресечения для народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме. Его взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере восьми миллионов гривен.

22 августа Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Алексею Кузнецову – содержание под стражей с альтернативой внесения 8 млн гривен залога. На тот момент он не внес залог и находился в СИЗО, сообщали в Transparency International Ukraine.

Также ВАКС взял под стражу бывшего главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая на 60 суток. Ему назначили залог в размере 10 миллионов гривен.

5 августа арестовали еще двух участников этого коррупционного дела. Под стражу отправили командира Нацгвардии Василия Мишанского и директора компании "Акоптерс" Евгению Сидельникову. Высший антикоррупционный суд назначил им содержание под стражей с альтернативой залога в два миллиона гривен.

Также был взят под стражу и экс-начальник Рубежанской ГВА Андрей Юрченко. Альтернативой содержанию под стражей был назначен залог в размере шести миллионов гривен.

Уже вскоре Гайдай и еще двое фигурантов дела – Сидельникова и Мишанский – вышли из-под стражи. 7 августа за них уплатили залоги на общую сумму 14 млн грн.

Коррупционное дело

2 августа НАБУ и САП заявили, что разоблачили на взятке при закупке БПЛА и средств РЭБ ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Стали известны имена подозреваемых – это народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Кузнецов, глава Мукачевской райгосадминистрации и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также – глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.

Последние двое были уволены президентом Владимиром Зеленским с занимаемых должностей. Распоряжение об увольнении должностных лиц, чьи имена звучали в связи с расследованием, появились на сайте главы государства.

Что же касается Кузнецова, то фракция "Слуга народа" временно приостановила его членство, заявив о поддержке расследования.

По версии следствия, с 2024 по 2025 год шесть человек системно присваивали бюджетные средства, выделенные органами местного самоуправления для поддержки армии.

Они заключали договоры по завышенным ценам, присваивали бюджетные средства и "бронировали" уклонистов от мобилизации через фиктивное трудоустройство. Всем шести фигурантам было сообщено о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!