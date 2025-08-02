Жена построила особняк в Киеве, получила элитный BMW от луганской компании и оформила "переселенческие": что известно о "слуге народа", которого разоблачило НАБУ

"Слуга народа" Алексей Кузнецов, которого разоблачили на взятке, официально – переселенец. Его жена Алина в прошлом году получила 12 тыс. грн "помощь на проживание ВПЛ". Однако, как удалось выяснить OBOZ.UA, на женщину оформлен "дачный дом", который на самом деле является имением в Оболонском районе Киева.

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Кроме того, луганская компания, бывшие владельцы которой связаны с т.н. "ЛНР" и зарегистрировали в РФ свой луганский бизнес (а значит платили налоги агрессору), купила и в тот же день передала жене нардепа элитную машину BMW X6.

О том, что известно о семье Кузнецова, читайте в материале OBOZ.UA.

Что нам удалось выяснить:

жена нардепа Алина получала компенсацию на проживание в качестве ВПЛ, при этом она владеет целым имением в Киеве. Это имение оформлено как "дачный дом", поэтому официально это не является жильем для постоянного проживания;

при этом она Это имение оформлено как "дачный дом", поэтому официально это не является жильем для постоянного проживания; известная компания из Луганска купила элитный автомобиль, стоимость которого достигает ста тысяч долларов , и в тот же день официально в аренду передала жене нардепа;

, и в тот же день официально в аренду передала жене нардепа; бывшие владельцы этой компании (сейчас компании принадлежит их родственникам) зарегистрировали предприятие в России;

нардеп через компанию, которая, вероятно, купила автомобиль его жене, может иметь отношение к бизнесу, который продолжил платить налоги стране-агрессору.

Кто такой Кузнецов и где живет семья нардепа

Алексей Кузнецов – Председатель подкомитета по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Он и сам – с временно оккупированной территории – Луганска. Вместе с женой Алиной семья якобы покинула бизнес в родном городе и переехала в Киев.

Своего жилья в столице (официально) у нардепа нет, они арендуют квартиру площадью 103 кв.м. у Виты Саницкой. OBOZ.UA нашел риелтора с таким именем. В Луганске у нардепа осталось несколько домов и помещений.

Алина Кузнецова, жена Алексея, официально работает помощницей нардепа от "Слуги народа" Александра Кабанова. Она одна из двух его помощников, которая получает зарплату за свою работу. И эта зарплата – выше зарплаты нардепа. Алина заработала в Верховной Раде в 2024-м 1 млн 75 тыс. грн (89,6 тыс. грн в месяц), а ее муж Алексей в качестве нардепа – всего 802 тыс. грн (66,8 тыс. грн в месяц).

В декларации Кузнецова есть "незавершенное строительство – дачный дом", который оформлен на жену нардепа Алину. Площадь дома не указана. OBOZ.UA удалось найти эту недвижимость – это частный сектор в Оболонском районе Киева. Цена на дома здесь достигает 500 тыс. долларов (зависит от состояния недвижимости и ремонта). Судя по карте, у жены парламентария едва ли не самый большой дом во всем районе.

Имея собственный дом, женщина все равно получала помощь на проживание в качестве ВПЛ. При этом, судя по всему, женщина живет на широкую ногу.

Алина Кузнецова с 2021-го официально арендует автомобиль BMW X6 2021 года выпуска. Сейчас такая машина стоит более 80 тыс. долларов, а на момент, когда жена нардепа брала ее "в аренду", стоимость могла достигать 100 тыс. долларов. Хотя в декларации указано, что машина стоила в 2021-м около 2 млн грн.

Связи с "ЛНР"

Автомобиль Кузнецова официально арендует у компании "Транспеле". Эта компания, как и семья нардепа, из Луганска. Фирмой официально владеет Светлана Лесничевская. Когда-то это было известное в Луганске предприятие. У семьи Лесничевских даже был свой банк в Луганске - ВП Банк. НБУ ого закрыл. А директор банка Михаил Протасюк, как писали СМИ, активно участвовал в создании "ЛНР".

Ранее компания "Транспеле" официально принадлежала Ирине Лесничевской, ее брату Вадиму Лесничевскому и ее дочери Марине Пекерман. Отец Ирины и Вадима Лесничевских - Аркадий Лесничевский - много лет был директором предприятия "Совтрансавто-Луганск" (умер в 2014-м).

В российском реестре есть упоминания о том, что семья Лесничевских (Вадим, Ирина и дочь Ирины Марина) в 2015-м зарегистрировали в России компанию с таким же названием - "Транспеле". Они платили налоги агрессору, а российскую компанию ликвидировали только в 2025-м.

Украинская копания "Транспеле", по информации OBOZ.UA, купила белую машину, зарегистрировала ее с элитными номерами "0002" (буквы не называем для сохранения тайны персональных данных) и в тот же день, 30 ноября 2021-го, передала ее Алине Кузнецовой.

В чем подозревают нардепа

Об обнаруженной взятке сообщил президент Владимир Зеленский заявил. Он заявил, что на получении взяток разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администрации и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре: было разоблачено масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Для разоблачения лиц причастных к совершению коррупционного преступления правоохранители провели ряд мероприятий.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Сейчас 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ведомствах подчеркнули, что они действуют исключительно в пределах законных полномочий, которые определении действующим законодательством.

"Отметим, что проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях. Эта операция – пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на самом высоком уровне способствуют реальным изменениям. Спасибо президенту Украины за содействие независимой антикоррупционной инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Отреагировали на события и в Министерстве внутренних дел. "Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии – это результат работы коллег-правоохранителей и доказательство того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона", – написано в сообщении.

OBOZ.UA продолжит расследовать связи "Транспеле" с семьей нардепа, а также вскоре подробно расскажет о бизнесе, который связан с политиком.