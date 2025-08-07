Гайдай и еще двое фигурантов дела о коррупции при закупке БПЛА вышли на свободу: как такое стало возможным

Бывший председатель Мукачевской РГА Сергей Гайдай и еще двое фигурантов дела нардепа от "слуг" Алексея Кузнецова – Евгений Сидельник и Василий Мишанский – вышли из-под стражи. В четверг, 7 августа, за них уплатили залоги на общую сумму 14 млн грн.

Об этом сообщили в НАБУ. Отмечается, что суд применил к ним ряд мер пресечения.

Так, на счет Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поступило 10 миллионов гривен залога за Гайдая, а также по 2 миллиона гривен за директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову и командира части Нацгвардии Василия Мишанского.

Суд возложил на них определенные обязательства. Всем троим запрещено покидать определенные населенные пункты – в частности Гайдаю запрещено покидать Ужгород. Они также должны сдать свои паспорта и носить электронные браслеты. Им запрещено контактировать с другими фигурантами дела, они также должны прибывать в суд по каждому вызову и требованию.

Напомним, что на днях НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы завышенных цен в госконтрактах при закупке дронов и средств РЭБ. По этому делу задержали действующего народного депутата Алексея Кузнецова и экс-главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

В преступную группу также входили командир НГУ и руководство компании-производителя дронов. Всего задержали четырех человек.

По данным следствия, они заключали договоры по завышенным ценам, присваивая бюджетные средства – до 30% от общей суммы контрактов возвращалось к фигурантам в виде "откатов"

В начале августа президент Владимир Зеленский заявил, что на получении взяток разоблачен ряд государственных служащих. Среди них – народный депутат, главы районной и городской администраций и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Информацию о коррупции обнародовали после доклада главы НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

По информации СМИ, среди лиц, которых НАБУ и САП уличили в масштабной коррупции, кроме нардепа от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, были председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай и начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко. Распоряжение об увольнении с занимаемых должностей Гайдая и Юрченко президент подписал 2 августа.

4 августа ВАКС взял под стражу на 60 суток бывшего главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая. Ему назначили залог в размере 10 млн грн.

