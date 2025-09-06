Хищение средств на строительство фортификаций: суд разрешил отслеживать звонки и SMS подозреваемых

В деле о возможном хищении средств, выделенных на строительство фортификаций в Донецкой области по заказу Полтавской ОВА, правоохранители получили судебное разрешение на доступ к звонкам и SMS 24 фигурантов. Оно охватывало период с января по декабрь 2024 года.

Об этом стало известно из постановления Киевского райсуда Полтавы от 11 марта 2025 года. Отмечалось, что срок действия постановления – один месяц со дня его вынесения, обжалованию оно не подлежало.

О чем говорится в постановлении

Суд разрешил детективам Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области временно обратиться к операторам мобильной связи, чтобы получить информацию о телефонных звонках и SMS, геолокации, идентификаторы устройств и т.д. за определенный период 2024 года.

В случае с первым оператором речь шла о периоде с 01.02.2024 по 31.12.2024, со вторым оператором – с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Так, следователям дали возможность получить следующие данные:

– о входящих и исходящих звонках, СМС-сообщениях, в том числе нулевые звонки с мобильных терминалов с использованием СИМ-карт с указанием топографической привязки, времени и указанием абонентских номеров телефонов, с которыми осуществлялась связь во время работы указанного терминала, их ІМЕІ;

– расположение базовых станций, через которые осуществлялась указанная связь (азимут, расстояние);

– других данных по указанным номерам с возможностью сделать выемку документов или снятие их копий (в том числе электронных).

"Учитывая, что есть основания полагать, что существует реальная угроза изменения или уничтожения документов, к которым детектив просит предоставить временный доступ, суд приходит к выводу о возможности в соответствии ч.2 ст. 163 УПК Украины, рассматривать ходатайство без вызова лиц, во владении которых находятся документы", – сказано в постановлении.

Что еще стало известно из постановления суда

По результатам проведенных следственных действий установлено, что в "Итоговых сведениях ресурсов" указаны данные по цене на "бруски обрезные хвойных пород" – 9020,45 грн/м3 с учетом доставки на расстояние 51,4 км. В то же время средняя рыночная цена на указанный товар по Украине составляет 6400-6600 грн. Учитывая это, общая сумма убытков может составлять более 3 млн грн.

Должностные лица частной компании (ООО) вместе с должностными лицами госоргана внесли ложные данные в официальные акты выполненных работ, искусственно завысив цену на пиломатериалы.

Кроме этого, во время досудебного расследования правоохранители установили и опросили водителей, которые были указаны в товарно-транспортных накладных как перевозчики "заградительных пирамид ПЗ-1", также известных как "зубы дракона".

Подробности дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины истребовало для себя уголовное производство по результатам расследования, согласно которому Полтавская областная военная администрация могла потратить 370 млн грн на строительство оборонительных сооружений, которые не соответствуют современным требованиям. Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, который тогда возглавлял ОВА, в Раде отброчил все обвинения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Ранее он опубликовал расследование, в котором говорилось, что в феврале 2024 года Полтавская ОВА получила право на строительство фортификаций в Донецкой области. В результате с компанией "ЕНК Construction" было заключено 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн.

Кроме того, что из-за военного положения закупки проводились без прозрачных тендеров, эксперты сошлись во мнении, что построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны.

"Всех фиктивных товаров и услуг Полтавская ОВА назаказывала минимум на 200 миллионов гривен. На помощь чиновникам Полтавской ОВА и фирме-прокладке приходит, вы не поверите, все та же "Энки Констракшн", которая и строит фортификацию... В "сухом" остатке, по нашим подсчетам, в карманах чиновников и подрядчиков осело не менее 200 млн грн", – заявил депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня правоохранители задержали бывшего заместителя Харьковского городского головы и четырех его сообщников. Их подозревают в хищении бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений.

Уже вскоре Киевский районный суд Харькова принял решение о мере пресечения для Андрея Руденко – бывшего заместителя городского головы Харькова. Его подозревают в организации схемы по хищению более 5 миллионов гривен, которые предназначались на строительство оборонительных сооружений.

