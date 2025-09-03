Вот вам и ответ на вопрос, почему на фронте вместо фортификаций гавно. А также данные о тех кто пилил и сколько. Мы сделали из видео Ярослав Железняк текстовую версию для быстрого чтения.

У цей час Полтавську ОВА очолював Філіп Пронін – однокласник віце-прем’єра з питань відбудови Олексія Кулеби, близького до голови Офісу президента Андрія Єрмака. Сьогодні Пронін керує Держфінмоніторингом.

Заступником Проніна у Полтавській ОВА був Богдан Корольчук, який потім перейшов з ним і у Держфінмоніторинг. За даними джерел Железняка, Корольчук активно спілкується із засновником "Енкі Констракшн", яка й виграла контракт на будівництво фортифікацій.

І от тепер порівняйте всю цю єбаллу з реакцією Путєна на його корупціонерів, які тирили бабки на укріпленні прифронтової Курщини. Там губернатор встиг стати міністром транспорту, а потім його запідозрили у розкраданні на фортифікаціях на початку 2024 року (навіть період з українським збігається), і нещодавно застрелився, коли Путєн його звільнив з міністерської посади і залишив на розтерзання правоохоронцям. Дуже похоже на наші розклади, да?