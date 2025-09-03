На строительстве фортификаций могли украсть 200 млн грн из бюджета Украины: какую схему разоблачили

Полтавская областная военная администрация (ОВА) могла потратить сотни миллионов гривен на строительство оборонительных сооружений в Донецкой области, которые не соответствуют современным требованиям. Вероятные виновники избежали наказания, а также получили новые должности и бюджетные заказы.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании на канале "Железный нардеп" Ярослава Железняка ("Голос"). Общая сумма злоупотреблений может достигать 200 млн грн.

Детали схемы

В феврале 2024 года Полтавская ОВА получила право на строительство фортификаций в Донецкой области. В результате с компанией "ЕНК Construction" было заключено 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн.

Кроме того, что из-за военного положения закупки проводились без прозрачных тендеров, эксперты сошлись во мнении, что построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны. В частности из-за отсутствия:

верхнего перекрытия (металлическая решетка и/или сетка);

отсутствие арочных антидронових конструкций и бетонных перекрытий;

антиподрывных барьеров перед входом (бетонные плиты и/или мешки с песком);

водостоков;

маскировки.

Поэтому построенные сооружения могут защитить только от стрелкового оружия и обломков от минометных снарядов, но уязвимы к беспилотникам, барражирующим боеприпасам, планирующим бомбам или управляемым боеприпасам (ФАБ с УМКП и КАБ). Кроме того, стоимость работ неоднократно повышали, из-за чего общая сумма выросла на 70 млн грн. Из них:

более 22 млн грн переплатили на заградительных пирамидах (закупались через фирму-посредника "Примум Актив");

21 млн грн списали на фиктивную доставку;

6,7 млн грн переплатили на пиломатериалах.

Факт коррупции подтверждают записи разговоров между руководителем "Примум Актив" и заместителем директора Департамента строительства Полтавской ОГА Виталием Кулиничем. В частности они обсуждали создание фиктивных договоров, чтобы уклониться от уплаты 40 млн грн НДС. Таким образом, общая стоимость фиктивных товаров и услуг могла достигать не менее 200 млн грн.

Причастные не понесли ответственности

Несмотря на указанные злоупотребления, позже "Примум Актив" выиграла новый госконтракт на ремонт дорог на Полтавщине на 1 млрд грн. А чиновники, при каденции которых состоялась сделка, не только не понесли наказания, но и получили новые должности.

В частности Филипп Пронин, который тогда был председателем Полтавской ОГА, возглавил один из самых влиятельных финансовых органов – Государственной службы финансового мониторинга Украины. Сам он публично отрицал обвинения.

Заместитель Пронина в ОВА Богдан Корольчук затем также перешел в Госфинмониторинг. При этом, ссылаясь на собственные источники, Корольчук активно общался с основателем "ЕНК Construction", то есть знал, что происходит.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другом расследовании, которое показало, что Филипп Пронин мог устроить на важные должности в Госфинмониторинг приближенных к себе лиц или работников без всякого предыдущего опыта. Среди новых госслужащих обнаружили бывшую работницу McDonald's, фотографа, бывшего прокурора с сомнительной репутацией и бывшего студента, который ранее нигде не работал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!