Избил капеллана подполковника: военного из "Скалы" поместили под стражу. Подробности

Военнослужащему, подозреваемому в избиении капеллана и подполковника во время службы в полку "Скала", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о двух отдельных эпизодах насилия, произошедших в Харьковской области в 2025 году.

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Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Военнослужащего подозревают в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения. Ему инкриминируются ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.

Первый эпизод, по данным следствия, произошел в мае 2025 года вблизи одного из сел Изюмского района. Тогда между военнослужащими разных подразделений возник конфликт из-за размещения личного состава и техники после выполнения боевых задач.

Военный капеллан пытался прекратить спор и предложил решить вопрос на уровне командования. В этот момент подозреваемый якобы несколько раз ударил его кулаком по лицу. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

Второй случай, по версии правоохранителей, произошел в июне 2025 года в Барвинково. Подозреваемый, как утверждает следствие, напал на подполковника, сбил его с ног и нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. В результате офицер получил перелом ребра.

После задержания военнослужащему было сообщено о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября 2026 года без возможности внесения залога.

В ГБР отметили, что санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, следователи продолжают проверять другие возможные факты физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз применением оружия, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скала". Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники Государственного бюро расследований задержалии сообщили о подозрении младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

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