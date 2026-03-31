'Отправили в больницу умирать': в Украине разгорелся скандал вокруг смерти военных от пневмонии на БОВП

Во время прохождения базовой военной подготовки (БВВП) умерли трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию (воспаление легких). Родственники погибших заявляют о возможной халатности и требуют расследования. Обстоятельства госпитализации и лечения сейчас проверяют правоохранители и военный омбудсмен.

По данным медиа, все трое умерших были военнослужащими полка "Скала". Журналисты пообщались с семьями военных, медиками командованием полка и подали ряд запросов.

Виталий Салтан был мобилизован 26 января 2026 года. Мужчина умер 22 февраля в реанимации от пневмонии, так и не попав на обучение на полигоне. По словам его девушки, Виталий начал жаловаться на плохое самочувствие уже через несколько дней после прибытия в часть. Однако сначала получил лишь препараты от боли в горле.

Госпитализировали его только в ночь на 16 февраля, когда состояние стало тяжелым. Побратимы рассказывали, что просили медиков направить его в больницу раньше. Родственники убеждены, что нужную помощь оказали слишком поздно, и утверждают, что из части его фактически "отправили в больницу умирать".

По факту смерти мужчины правоохранители начали расследование по статье об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". В то же время в Государственном бюро расследований сообщили, что материалы для служебного расследования, по состоянию на момент публикации, еще не поступили, поэтому полноценное расследование не начали. Офис военного омбудсмена после обращения семьи назначил проверку, которая продолжается.

Другой военный, Андрей Чередниченко, умер в машине скорой помощи 14 февраля, менее чем через три недели после мобилизации. Его жена Елизавета рассказала, что муж заболел почти сразу после прибытия в подразделение и сообщал о воспалении легких и плохом самочувствии. Семья долгое время не могла узнать где он, ведь военного переводили между медицинскими учреждениями. Кроме того, о смерти мужчины родным сообщили поздно.

Еще один военнослужащий полка "Скала" Дмитрий Иванченко был мобилизован 6 января, а в конце месяца его госпитализировали с пневмонией. Когда гражданская жена приехала в больницу, он находился в медикаментозном сне, из которого не вышел. Военный умер 8 февраля после ухудшения состояния и развития осложнений.

Все трое проходили подготовку в пределах одного полка, но на разных локациях БЗВП. Родственники погибших сомневаются, что мужчины получили медицинскую помощь вовремя.

Реакция полка и расследование

В полку "Скала" сообщили, что после случаев заболеваний сами начали проверку условий пребывания военнослужащих и привлекли профильных врачей. По результатам проверки медики дали рекомендации улучшить санитарные условия, однако нарушений в действиях работников не обнаружили.

"К нам приезжали медики из Сухопутных войск, они вместе работали. Каких-то замечаний или по недостаточному количеству лекарств, или по некачественным условиям проживания, или по медперсоналу нашего подразделения не было", – сообщил во время пресс-конференции заместитель командира полка Константин Русанов.

Это подтвердили и в Сухопутных войсках. Там сообщили, что по итогам проверки ненадлежащих действий медицинского персонала или командования не установлено, а оснований для отстранения медиков нет. После случаев заболеваний в подразделениях усилили медицинский контроль, дополнительные осмотры и профилактические мероприятия.

Исполняющий обязанности начальника медчасти Юрий Подгорный пояснил, что в январе и феврале наблюдалась высокая заболеваемость респираторными инфекциями из-за сезонности, скученности личного состава, стресса и сниженного иммунитета новоприбывших военных. По его словам, в госпиталях в целом от 5% до 15% пациентов умирают от пневмоний.

В Государственном бюро расследований сообщили, что в январе и феврале 2026 года получили шесть обращений родственников военнослужащих относительно ненадлежащей медицинской помощи в учебных центрах, два из которых касаются летальных случаев. По результатам обращений начали досудебное расследование в одном уголовном производстве.

Аналитики отмечают, что проблема заболеваемости в учебных центрах имеет системный характер. Это случается из-за недостатка медицинского персонала, сложности изоляции больных и ограниченных ресурсов. В то же время в Командовании медицинских сил сообщили, что сезонный рост ОРВИ и осложнений в 2026 году статистически не отличается от предыдущих лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовятся изменения в мобилизации и решений относительно случаев самовольного оставления части (СЗЧ). Также будут внесены коррективы для бойцов штурмовых и пехотных отрядов.

