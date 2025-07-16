Экс-депутат горсовета Херсона получил должность от оккупантов и поплатился: как наказали

Бывшему депутату городского совета Херсона, который получил должность от оккупантов, назначили наказание. Мужчину приговорили к 15 годам заключения.

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Об этом говорится в проекте "Хочу к своим". Кроме тюрьмы, коллаборациониста лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на 15 лет.

"Херсонская областная прокуратура в суде доказала вину бывшего депутата Херсонского городского совета VIII созыва, который в период временной оккупации региона добровольно перешел на сторону врага", – говорится в сообщении.

Как отмечается в проекте, после получения "назначения" на фейковую должность главы так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области", обвиняемый организовал и провел незаконный "референдум" о присоединении региона в состав страны-агрессора.

Суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2) и назначил наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области женщину подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами. Предательница вступила в прокремлевскую партию "Единая Россия", участвовала в псевдовыборах и помогала формировать структуры власти на временно захваченной территории.

Как писал OBOZ.UA, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала несовершеннолетнего агента ФСБ России, который наводил российские ракеты на Силы обороны в Днепре и Полтавской области. 16-летнему подростку светит пожизненное заключение.

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