Присоединилась к 'Единой России': на Херсонщине женщина пошла на сотрудничество с оккупантами и поплатилась

На Херсонщине женщину подозревают в сознательном сотрудничестве с российскими оккупантами. Она вступила в прокремлевскую партию "Единая Россия", участвовала в псевдовыборах и помогала формировать структуры власти на временно захваченной территории.

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Об этом сообщает проект "Хочу к своим". Правоохранители заочно объявили 66-летней жительнице региона подозрение по статьям ч. 1 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины – речь идет о добровольном участии в создании незаконных органов власти под контролем страны-агрессора.

По данным следствия, в августе 2022 года женщина присоединилась к партии "Единая Россия" и стала участницей так называемых выборов в "Херсонскую областную думу первого созыва". После этого ее назначили в "комитет по социальной политике", где она активно работала над внедрением нормативных актов в интересах РФ.

Кроме того, она участвовала в публичных мероприятиях и встречах с жителями, продвигая месседжи оккупационной администрации и пытаясь легализовать ее деятельность в глазах населения.

За такие действия женщине грозит реальная уголовная ответственность – в частности, длительный срок заключения за пособничество врагу в условиях войны. Расследование продолжается.

Как писал OBOZ.UA:

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– СБУ также провела масштабную спецоперацию и задержала шестерых человек, которые занимались информационной деятельностью в пользу государства-агрессора. Пророссийские интернет-агитаторы действовали в нескольких регионах страны – от Киева до Ивано-Франковской области.

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