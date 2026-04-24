'Давай насчет Маши договоримся': Броневицкий обнародовал новые эпизоды 'пленок Миндича', где фигурирует Берлинская

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий обнародовал якобы новые расшифровки так называемых "пленок Миндича" – телефонных разговоров украинского бизнесмена Тимура Миндича, благодаря которым НАБУ и САП провели совместное расследование, известное как "операция "Мидас". По словам , экс-прокурора САП, материалы получены от источников в силовых структурах.

Речь идет о якобы диалогах Миндича с министром обороны (на тот момент) Рустемом Умеровым и главой Агентства оборонных закупок Арсеном Жумадиловым. Разговоры датируются началом июля 2025 года.

Выплаты из бюджета

В записях говорится о якобы выплатах из бюджета Минобороны волонтеру Марии Берлинской, а также усилиях по влиянию на закупку бронежилетов.

"Давай за Машу договоримся... ты ей будешь платить", – заявляет Миндич. "Я не знаю... просто она там живет. Зарплату ей платим?" – спрашивает Умеров."Ты ей будешь платить", – повторяет Миндич.

Оказывается, "Маша" получает 20 (чего именно – не уточняется; вероятно, тысяч долларов). В связи с этим Миндич просит Умерова трудоустроить некоего "Николая", который "попросит всего три".

Миндич также сообщает Умерову, чтоинвестировал 300 миллионов долларов в бронежилеты. По этому вопросу министр обороны связался с главой Агентства оборонных закупок Жумадиловым.

О ком речь

Ранее появлялась информация, что Умеров фигурирует в "пленках Миндича" НАБУ по делу о закупках бронежилетов. Однако экс-министру официально никаких обвинений не выдвигали.

Мария Берлинская - украинский общественный деятель, руководитель проекта Victory Drones, соучредитель благотворительного фонда Dignitas, основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки". Инициатор адвокационного правозащитного проекта "Невидимый батальон" и Женского ветеранского движения.

Броневицкий называет Берлинскую "антикоррупционеркой", хотя она никогда в НАБУ или САП не работала. Зато до начала волонтерской деятельности женщина была на войне.

Именно при содействии Берлинской в Украине отменили гарантийные письма, пошлины и НДС на дроны, а таможенная служба перестала считать БПЛА товарами двойного назначения.

Арсен Жумадилов – крымскотатарский общественный и политический деятель, причем в политику пришел в 2014 году именно при содействии тогдашнего функционера Меджлиса крымскотатарского народа Умерова. А до оккупации Крыма работал в корпоративном секторе в Украине и за рубежом.

Жумадилов работал на самых разных, довольно неожиданных направлениях – был председателем райгосадминистрации в Одесской области, работал клерком в аппарате Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа и даже был преподавателем в Киево-Могилянской академии.

Гендиректором "Государственного оператора тыла" он стал с 2023 года, а уже в 2025 году перешел из ДОТ в АОЗ – "Агентство оборонных закупок", где также был директором.

Что предшествовало

Недавно Тимур Миндич и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, однако на заседании не явились. Рассмотрение дела было связано с наложением ареста на имущество после проведенных обысков.

Национальное антикоррупционное бюро уже передало по инстанциям документы, необходимые для экстрадиции из Израиля подозреваемого по так называемому делу "Мидас" бизнесмена Миндича. Однако в НАБУ не заинтересованы в сотрудничестве с подозреваемым для получения новой информации.

