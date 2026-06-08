В Украине готовят новые штрафы и правила для водителей: какие изменения ожидать на дорогах

Украинцам готовят новые правила безопасности на дорогах, которыебудут предусматривать более жесткую ответственность за систематическое превышение скорости и другие повторные нарушения ПДД. Также впервые планируется комплексно урегулировать использование электросамокатов и другого легкого электротранспорта, для которого до сих пор нет четких правил движения.

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Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, одним из главных направлений будущих изменений станет борьба с систематическими нарушениями правил дорожного движения.

В Кабмине считают, что именно регулярное игнорирование требований безопасности часто становится причиной тяжелых ДТП с погибшими и травмированными. Поэтому правительство рассматривает возможность усиления ответственности для водителей, которые неоднократно превышают скорость или регулярно нарушают правила дорожного движения.

Превышение скорости остается одной из самых распространенных причин аварий на украинских дорогах. Ожидается, что новые механизмы могут быть направлены не только на разовое наказание, но и на усиление ответственности для тех, кто регулярно попадает в базы нарушителей.

Еще одним направлением реформы станет модернизация системы фиксации нарушений. Правительство планирует усовершенствовать как автоматическую фото- и видеофиксацию, так и неавтоматические способы контроля дорожного движения. Отмечается, что это может означать расширение сети камер, улучшение обработки данных и повышение эффективности выявления нарушителей.

В Кабмине убеждены, что неотвратимость наказания является одним из ключевых факторов снижения аварийности. Отдельное внимание власти уделяют стремительному росту популярности электросамокатов и другого легкого персонального электротранспорта.

Сегодня в украинском законодательстве статус таких транспортных средств до сих пор остается недостаточно урегулированным. Из-за этого возникают многочисленные споры относительно того, где именно должны двигаться пользователи самокатов, какие права и обязанности они имеют и кто несет ответственность в случае ДТП. Именно поэтому правительство анонсировало подготовку законодательных изменений, которые должны четко определить правила использования:

электросамокатов;

моноколес;

гиробордов;

другого легкого электротранспорта.

По данным правоохранителей, ежегодно на украинских дорогах происходят тысячи аварий с пострадавшими. Значительная часть таких ДТП связана с превышением скорости, невнимательностью водителей или несоблюдением правил дорожного движения.

Сейчас правительство только готовит соответствующие законодательные и нормативные изменения. Конкретные даты вступления в силу новых правил пока не называются.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали действовать новые правила для украинских водителей – в частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих авто и обновлены тарифы на парковку. Обновление начало действовать с 1 июня, а нарушителей ждут штрафы.

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