Скандальный экс-глава Верховного Суда Князев пошел на сделку: что пообещал и какое наказание назначили

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев признал вину по делу о взятке и получил 5 лет реального заключения, конфискацию имущества и запрет работать в судебных и правоохранительных органах. В обмен на сотрудничество он дал показания против других судей Верховного Суда, а государство и ВСУ получат более 2,5 миллиона долларов.

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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). 8 июня 2026 года Высший антикоррупционный суд утвердил соответствующее соглашение, назначив Князеву реальное наказание – пять лет лишения свободы с конфискацией имущества и дополнительными ограничениями.

В мае 2023 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали тогдашнего председателя Верховного Суда во время получения второй части взятки. По данным следствия, общая сумма неправомерной выгоды составила около 2,7 миллиона долларов. Деньги якобы передавались за принятие решения в пользу компании Ferrexpo в корпоративном споре по акциям Полтавского горно-обогатительного комбината.

В рамках соглашения бывший глава Верховного Суда полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Одним из ключевых условий стало предоставление обличительных показаний в отношении других участников коррупционной схемы. Именно благодаря показаниям Князева правоохранители смогли сообщить о подозрении нескольким другим судьям Верховного Суда. В конце мая подозрения получили судьи:

Жанна Еленина;

Ирина Григорьева;

Игорь Железный.

После этого Высший совет правосудия отстранил их от правосудия.