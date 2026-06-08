Большая заслуга в организации первого Чемпионата мира по футболу принадлежит бывшему президенту ФИФА, французу Жюлю Риме. Конгресс ФИФА, который проходил в 1929 году в Барселоне, определил страну-организатора первого мирового первенства. Этой страной стал Уругвай.

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К тому времени уругвайцы уже дважды становились олимпийскими чемпионами – в 1924 и 1928 годах.

Участники первого чемпионата мира

5 июня 1930 года Монтевидео встречал представителей Европы: сборные Франции, Югославии, Румынии и Бельгии.

Южную Америку представляли чемпион континента 1929 года – сборная Аргентины, а также команды Уругвая, Парагвая, Перу, Бразилии, Боливии и Чили.

Команды США и Мексики представляли Северную и Центральную Америку.

Стадион "Сентенарио"

В кратчайшие сроки в столице Уругвая был построен крупнейший на то время стадион – "Сентенарио", трибуны которого вмещали более 80 тысяч зрителей. Именно на его поле состоялся решающий матч между сборными Уругвая и Аргентины.

Финал Уругвай – Аргентина

Таким образом, повторился финал Олимпийских игр 1928 года. Финальный матч собрал около 90 тысяч болельщиков, более 20 тысяч из которых прибыли из Аргентины, чтобы поддержать свою команду.

Главным арбитром встречи был бельгиец Джон Лангернус. Сегодня его форма выглядела бы весьма необычно: галифе, серый пиджак и кепка с широким козырьком – именно в таком виде он обслуживал финальный матч.

После финального свистка Лангернус зафиксировал победу сборной Уругвая со счётом 4:2. Футболистам команды-победителя был вручён главный трофей турнира – "Золотой кубок".

Первый Кубок мира

Кубок был изготовлен на личные средства президента ФИФА Жюля Риме одним из лучших парижских ювелиров – Абелем Лефлёром.

На основании из самоцветов возвышалась отлитая из червонного золота статуэтка крылатой богини Ники, которая держала в поднятых руках восьмигранную чашу.

С тех пор чемпионаты мира стали главным футбольным событием планеты, а имя первого победителя навсегда вошло в историю мирового футбола.

Кто же станет победителем чемпионата мира 2026 года? Наберёмся терпения, друзья.