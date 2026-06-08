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Валерий Пономаренко
Валерий Пономаренко
Предприниматель

Блог | Время компромиссов за наш счет прошло, или История не прощает тех, кто не умеет вовремя читать ультиматумы

Время компромиссов за наш счет прошло, или История не прощает тех, кто не умеет вовремя читать ультиматумы
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Друзья, пока мы все активно обсуждаем резонансное письмо Зеленского к Путину и свежую (довольно предсказуемую) реакцию из Москвы, хочу вернуться к этому еще раз. Потому что здесь кроется прекрасная историческая закономерность, которую стоит зафиксировать. 

Давайте честно: это письмо было вообще не об очередном бла-бла-бла о "переговорах". Оно было о конкретных условиях окончания войны. С позиции силы! И знаете, что оно мне один в один напомнило?

Декабрь 2021 года. Помните такого персонажа, как замминистра МИДа рф рябков? Тогда россия решила, что она схватила Бога за бороду, и выдвинула США и НАТО наглый ультиматум. Они требовали перекроить всю безопасность Европы, отодвинуть границы Альянса назад в 1997 год, забыть об Украине и Грузии и вообще "забирать свои манатки и мотать отсюда". Помните этот тон?

И вот смотрите, как красиво развернулась жизнь. Письмо-обращение Зеленского — это, по сути, зеркальный ответ. Только с одной огромной разницей.

Когда Рябков хамил всему миру о "манатки" — в кремле это считали "чисто дипломатическим тоном" и проявлением "величия". А вот когда Зеленский написал письмо, где четко расставил точки над "і" — на болотах сразу завопили, что украинский Президент им нахамил.

Как это так? Замахнулся на "святое" — на русское величие, которое привыкло само диктовать условия и никогда назад не пятиться!

Но правда в том, что хамовитая россия жестко просчиталась в первый раз (в 2021-м), и так же катастрофически просчитывается сейчас.

путин уже успел пыхнуть, что "не пойдет на переговоры", и назидательно заявил, что Зеленскому надо "научиться разговаривать". Ой, кто бы о манерах говорил! Путин думает, что опять всех переиграл, но если до его старческой головы это еще не дошло, то до россиян дойдет в ближайшее время. Жизнь — штука смущающая, прилетает быстро.

На самом деле у кремлевского диктатора сейчас остался лишь один адекватный выход, чтобы окончательно не потерять лицо: Выйти на трибуну и шмыгая носом рассказать, что он просто... не все прочитал в той "бумаженции" (как он сам выражается). Мол, это все коварный Песков! Спрятал, зараза такая, вторую половину письма, не показал царю!

Есть еще вариант – Гугл не так перевел с украинского на русский. или - это был двойник, которого не успели проинструктировать

Или срочно придумать другую байку. Например, заявить: "Я, конечно, выше этого и ради великого мира могу не заметить "хамский тон" Зеленского". Ну и обязательно приплести сюда Трампа — мол, делаем это исключительно ради большого партнерства между Америкой и Россией, а не потому, что нам припекает.

Это, конечно, только моя версия, и не факт, что у бункерного хватит остатков мозгов так красиво съехать. Но согласитесь: наблюдать за тем, как бывшие авторы ультиматума о "манатки" теперь бьются в истерике от украинских условий — это отдельное, ни с чем не сравнимое удовольствие.

И знаете, что я еще думаю? Сами переговоры уже, о которых говорится в письме, будут совсем не такими, как многие ожидают. Это не будет очередной разговор об "остановке по линии боевого соприкосновения" или "заморозке". На самом деле речь уже пойдет о конкретном возвращении украинских земель — и о Донбассе, и о Крыме. Точка. Время компромиссов за наш счет прошло.

И здесь есть еще один важнейший момент, который сейчас почему-то пытаются избегать в инфопространстве, а о нем надо кричать на каждом шагу. Убытки Украины от этой агрессии уже достигают космических масштабов — ориентировочно полтора триллиона долларов. И мы уже сейчас должны начинать обсуждать с партнерами, как именно россия будет все это возмещать.

Главное – об этом нужно ПОСТОЯННО говорить!

Как именно они будут платить репарации? Живыми деньгами, нефтью, газом, или, возможно, весь их экспорт обложат таким жестким налогом, что определенный процент автоматически будет идти прямо в бюджет Украины? Нам понадобится каждая копейка: на восстановление полностью разрушенных предприятий, на масштабное разминирование территорий, на выплату материальных и моральных компенсаций нашим людям. Они рассчитывали нас уничтожить, а взамен будут работать на наше восстановление следующие несколько поколений.

Что думаете?

P. S. И напоследок — самое главное, без чего эта картина не будет полной. Тот день, когда путин напыщенно отверг условия Зеленского и в очередной раз "обиделся" на украинский тон, стал для него точкой невозврата. Это был его последний шанс соскочить хотя бы с какими-то минимальными остатками лица.

Теперь все — окно возможностей закрылось. С этого дня начинаются колоссальные, необратимые изменения как непосредственно на фронте, так и в международной политике в отношении россии. Мир окончательно устал от грязных кремлевских манипуляций, и ставки подняты до максимума.

Режиму этой бункерной крысы осталось совсем недолго. И речь сейчас идет уже далеко не о сохранении его политического трона. Речь идет о его собственной жизни — о чем, собственно, прямо и недвусмысленно намекнул ему Зеленский в своем письме. История не прощает тех, кто не умеет вовремя читать ультиматумы.

Все будет Украина!

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