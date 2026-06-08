Друзья, пока мы все активно обсуждаем резонансное письмо Зеленского к Путину и свежую (довольно предсказуемую) реакцию из Москвы, хочу вернуться к этому еще раз. Потому что здесь кроется прекрасная историческая закономерность, которую стоит зафиксировать.

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Давайте честно: это письмо было вообще не об очередном бла-бла-бла о "переговорах". Оно было о конкретных условиях окончания войны. С позиции силы! И знаете, что оно мне один в один напомнило?

Декабрь 2021 года. Помните такого персонажа, как замминистра МИДа рф рябков? Тогда россия решила, что она схватила Бога за бороду, и выдвинула США и НАТО наглый ультиматум. Они требовали перекроить всю безопасность Европы, отодвинуть границы Альянса назад в 1997 год, забыть об Украине и Грузии и вообще "забирать свои манатки и мотать отсюда". Помните этот тон?

И вот смотрите, как красиво развернулась жизнь. Письмо-обращение Зеленского — это, по сути, зеркальный ответ. Только с одной огромной разницей.

Когда Рябков хамил всему миру о "манатки" — в кремле это считали "чисто дипломатическим тоном" и проявлением "величия". А вот когда Зеленский написал письмо, где четко расставил точки над "і" — на болотах сразу завопили, что украинский Президент им нахамил.

Как это так? Замахнулся на "святое" — на русское величие, которое привыкло само диктовать условия и никогда назад не пятиться!

Но правда в том, что хамовитая россия жестко просчиталась в первый раз (в 2021-м), и так же катастрофически просчитывается сейчас.

путин уже успел пыхнуть, что "не пойдет на переговоры", и назидательно заявил, что Зеленскому надо "научиться разговаривать". Ой, кто бы о манерах говорил! Путин думает, что опять всех переиграл, но если до его старческой головы это еще не дошло, то до россиян дойдет в ближайшее время. Жизнь — штука смущающая, прилетает быстро.

На самом деле у кремлевского диктатора сейчас остался лишь один адекватный выход, чтобы окончательно не потерять лицо: Выйти на трибуну и шмыгая носом рассказать, что он просто... не все прочитал в той "бумаженции" (как он сам выражается). Мол, это все коварный Песков! Спрятал, зараза такая, вторую половину письма, не показал царю!

Есть еще вариант – Гугл не так перевел с украинского на русский. или - это был двойник, которого не успели проинструктировать

Или срочно придумать другую байку. Например, заявить: "Я, конечно, выше этого и ради великого мира могу не заметить "хамский тон" Зеленского". Ну и обязательно приплести сюда Трампа — мол, делаем это исключительно ради большого партнерства между Америкой и Россией, а не потому, что нам припекает.

Это, конечно, только моя версия, и не факт, что у бункерного хватит остатков мозгов так красиво съехать. Но согласитесь: наблюдать за тем, как бывшие авторы ультиматума о "манатки" теперь бьются в истерике от украинских условий — это отдельное, ни с чем не сравнимое удовольствие.

И знаете, что я еще думаю? Сами переговоры уже, о которых говорится в письме, будут совсем не такими, как многие ожидают. Это не будет очередной разговор об "остановке по линии боевого соприкосновения" или "заморозке". На самом деле речь уже пойдет о конкретном возвращении украинских земель — и о Донбассе, и о Крыме. Точка. Время компромиссов за наш счет прошло.

И здесь есть еще один важнейший момент, который сейчас почему-то пытаются избегать в инфопространстве, а о нем надо кричать на каждом шагу. Убытки Украины от этой агрессии уже достигают космических масштабов — ориентировочно полтора триллиона долларов. И мы уже сейчас должны начинать обсуждать с партнерами, как именно россия будет все это возмещать.

Главное – об этом нужно ПОСТОЯННО говорить!

Как именно они будут платить репарации? Живыми деньгами, нефтью, газом, или, возможно, весь их экспорт обложат таким жестким налогом, что определенный процент автоматически будет идти прямо в бюджет Украины? Нам понадобится каждая копейка: на восстановление полностью разрушенных предприятий, на масштабное разминирование территорий, на выплату материальных и моральных компенсаций нашим людям. Они рассчитывали нас уничтожить, а взамен будут работать на наше восстановление следующие несколько поколений.

Что думаете?

P. S. И напоследок — самое главное, без чего эта картина не будет полной. Тот день, когда путин напыщенно отверг условия Зеленского и в очередной раз "обиделся" на украинский тон, стал для него точкой невозврата. Это был его последний шанс соскочить хотя бы с какими-то минимальными остатками лица.

Теперь все — окно возможностей закрылось. С этого дня начинаются колоссальные, необратимые изменения как непосредственно на фронте, так и в международной политике в отношении россии. Мир окончательно устал от грязных кремлевских манипуляций, и ставки подняты до максимума.

Режиму этой бункерной крысы осталось совсем недолго. И речь сейчас идет уже далеко не о сохранении его политического трона. Речь идет о его собственной жизни — о чем, собственно, прямо и недвусмысленно намекнул ему Зеленский в своем письме. История не прощает тех, кто не умеет вовремя читать ультиматумы.

Все будет Украина!