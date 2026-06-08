'У многих позиция, что война где-то там': Барселоне показали погибших украинских спортсменов и тренеров

В столице летней Олимпиады-1992 и одном из крупнейших городов Испании Барселоне открылась экспозиция национального проекта-реквиема, основанного Спортивным комитетом Украины, "Ангелы спорта". 22 информационных постера с фото и историями погибших героев стали маленькой частью чествования памяти 663 спортсменов и тренеров, отдавших жизнь ради свободы и независимости Украины, и еще одним свидетельством продолжающейся агрессии РФ, которая уже разрушила 850 объектов спортивной инфраструктуры.

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Сейчас Испания стала уже пятой страной мира, которая приняла этот проект-реквием для длительного показа. Торжественное открытие фотовыставки состоялось на Факультете психологии, образования и спорта Университета Бланкерни Рамона Люля в Барселоне. Экспозиция призвана сохранить память о представителях спортивного сообщества Украины, погибших в результате российской агрессии, и донести их истории до международной аудитории. Выставка продлится до 15 июля, после чего будет перевезена на другую локацию города.

"Для Барселоны – города с мощной олимпийской историей – эта выставка имеет особое значение. Она демонстрирует силу и энергию наших защитников, и мы верим, что ее покажут и другие заведения города", – рассказал и.о. Генконсула Украины в Барселоне Олег Грабовецкий.

"Символично, что первым испанским городом проекта стала именно Барселона. Мы продолжим сотрудничать с международными партнерами, чтобы мир знал о потерях украинского спорта и помнил наших героев", – отметил президент Спортивного комитета Илья Шевляк.

Среди фотографий выставки и фото украинского регбиста, погибшего воина спецподразделения ГУР МО "Артана" Владимира Яворского. Его мать Леся Ивановна Яворская убеждена, что чествованию памяти погибших героев надо уделять как можно больше внимания.

"Все спокойны, пока это не касается их. Получается так, что люди ушли добровольно, положили жизнь, а у нас все расслаблены. Они дома, в комфорте. Надо поднимать этот вопрос. Да, надо работать, чтобы закончить войну. Но у многих такая позиция, что война где-то там, и пока это не коснулось каждого лично, кажется, что все решит кто-то другой", – считает Леся Ивановна.

"А еще позорно выглядит ситуация, когда на спортивные арены начали возвращаться спортсмены, представляющие страну-террористку. Это издевательство над памятью наших атлетов, которые отдали жизнь за свою родную землю. Надо приложить максимум усилий, чтобы этого не допустить", – уверена мать погибшего героя.

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