Во время визита Буданова в Польшу украинская сторона якобы предложила изменить название подразделения ССО, которое вызвало скандал в Польше. По информации Wirtualna Polska, речь идет о том, чтобы вспоминать только тех воинов УПА, которые воевали против Советского Союза (а что делаем с борьбой против нацистов? - В.В.).

Видео дня

Сам факт появления этой информации в польских медиа выглядит как сознательный вброс с польской стороны. Его цель очевидна — продемонстрировать Украине ее якобы подчиненное положение и право Польши диктовать, кого украинцам чествовать в собственной истории на собственной территории.

Логика такого подхода абсурдна. Она фактически сводится к тому, что понятие "герои УПА" не имеет права на существование, потому что среди воинов УПА были люди, причастные к преступлениям против поляков. Поэтому право определять, кого украинцам можно чествовать, а кого нет, предлагается передать польским политикам. Исключения же возможны только для тех фигур, которые получат их одобрение.

Это не только искажение истории, которое не имеет ничего общего с реальным прошлым. Цель части польских политиков значительно шире — добиться от Украины осуждения УПА в целом. В этом они поразительно совпадают с российскими требованиями "денацификации", которые также предусматривают отказ украинцев от собственной освободительной традиции и собственного взгляда на свою историю.

Для Украины такой подход неприемлем. Он противоречит исторической правде и реальной роли УПА как движения за независимость Украины. Более того, уступка в этом вопросе не остановит новых претензий. Наоборот — она лишь поощрит дальнейшие требования, направленные на ограничение украинской субъектности и права украинцев самостоятельно определять свою историческую память, а значит и свое будущее.