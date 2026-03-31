'Доказательств по делу 'Мидас' хватает': в НАБУ заявили, что следствие не заинтересовано в сотрудничестве с Миндичем

Национальное антикоррупционное бюро уже передало по инстанциям документы, необходимые для экстрадиции из Израиля подозреваемого по делу о хищении денег в энергетической сфере Украины в военное время – так называемом деле "Мидас " – бизнесмена Тимура Миндича. Однако в НАБУ не заинтересованы в сотрудничестве с подозреваемым для получения новой информации.

Видео дня

На самом деле у детективов Бюро доказательств по делу "Мидас" хватает. Об этом в интервью проекту "Есть вопросы" рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

Бухгалтерия группировки

Главное, что есть у антикоррупционных детективов – это "бухгалтерия" расчетов подозреваемых. В этих документах есть практически все, пояснил детектив НАБУ.

"Считаю, что нам достаточно доказательств для того, чтобы довести это дело до конца. Такого количества доказательств, как мы имеем – это еще надо поискать, чтобы найти другое дело с таким объемом доказательств... У нас есть вся их бухгалтерия", – отметил Александр Абакумов.

Именно поэтому, пояснил он, в НАБУ "не сильно заинтересованы в том, чтобы вступать в какие-то переговоры" с подозреваемым"по схеме информация в обмен на послабления".

Экстрадиция Миндича

"Две недели назад мы направили в офис генерального прокурора все материалы для экстрадиций и насколько мне известно, они все что на подписи у генерального прокурора. Вы должны понять, что Израиль – это очень сложная страна для экстрадиции", – отметил Александр Абакумов.

Он пояснил, что в отношении экстрадиции с Израилем довольно "трудно сотрудничать", страна требует большой объем информации по делу, однако есть прецеденты, когда израильтяне на соответствующие запросы правоохранителей возвращать в Украину подозреваемых были.

Таким образом, экстрадиция Миндича также не исключается.

Что предшествовало

По утверждению детектива, НАБУ планирует завершить расследование по делу "Мидас" уже до конца лета (хотя закон дает на расследование 12 месяцев – то есть, до ноября текущего года).

Еще в начале ноября прошлого года НАБУ заявило о проведении спецоперации "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики. В частности, следствие установило, что участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на "Энергоатом".

Побег Миндича

НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пятеро из семи подозреваемых. Причем Тимур Миндич (который на пленках НАБУ имеет кодовое имя "Карлсон") успел сбежать.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские журналисты нашли Тимура Миндича в Израиле. Также они разыскали еще одного фигуранта дела "Мидас" – Александра Цукермана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!