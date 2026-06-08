Майский отчет по рынку труда США, который зафиксировал неожиданный скачок занятости и ставит перед Федеральной резервной системой (ФРС) непростые вопросы надо ли делать монетарную политику более жесткой в условиях, когда высшее политическое руководство страны требует ее смягчать, в условиях высокой инфляции (около 4%), запустил цепную реакцию на мировых финансовых площадках. Капитал перетекает в американские активы, индекс доллара (DXY) обновляет двухмесячные максимумы, а европейская валюта оказалась под ощутимым давлением.

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Для України, попри її ізоляцію від міжнародних ринків комерційного капіталу в умовах війни, це трансатлантичне протистояння матиме цілком реальні наслідки. Що відбуватиметься з курсами долара та євро на внутрішньому ринку найближчими місяцями?

Доларовий пресинг та межі "керованої гнучкості"

Можливе глобальне зміцнення долара США створює об'єктивний девальваційний тиск на валюти всіх країн, що розвиваються. Україна не є винятком. Оскільки світові ціни на енергоносії та ключовий імпорт тарифікуються саме в американській валюті, міцніший долар автоматично означає збільшення витрат на закупівлю критичних товарів.

У цих умовах Національний банк України (НБУ) діятиме в межах вже звичного режиму керованої гнучкості. Проте характер дій регулятора може зазнати змін:

Активізація інтервенцій: Для згладжування курсових піків НБУ буде змушений витрачати більше валютних резервів на міжбанку, стримуючи попит з боку імпортерів та населення.

Для згладжування курсових піків НБУ буде змушений витрачати більше валютних резервів на міжбанку, стримуючи попит з боку імпортерів та населення. Контрольована девальвація та сезонність: Поступове, плавне просідання гривні щодо долара в умовах посилення долара у світі може відбуватися. Це необхідний крок для адаптації бюджету та підтримки конкурентоспроможності українських експортерів в умовах жорстких світових фінансових умов. А чи побачимо ми восени сезонність, коли гривня зможе укріплюватися через більшу пропозицію долара на ринку? На мою думку, так.

Парадокс євро: чому європейська валюта гальмуватиме

Якщо тенденція до подорожчання долара в Україні є очевидною, то з євро ситуація виглядає набагато цікавіше. На світових ринках пара EUR/USD слабшає через розрив у політиці центробанків: економіка США залишається стійкою і може витримати довший період високих ставок, тоді як стагфляційна Єврозона потребує пом'якшення від ЄЦБ.

Для українського споживача та бізнесу це означає важливий макроекономічний ефект:

Уповільнення зростання євро: Через механізм крос-курсу вартість євро в Україні може зростати значно повільнішими темпами, ніж вартість долара.

Через механізм крос-курсу вартість євро в Україні може зростати значно повільнішими темпами, ніж вартість долара. Ситуативне пом'якшення: У періоди найсильнішого трансатлантичного тиску на євро, його курс в українських обмінниках може залишатися незмінним або тимчасово знижуватися відносно гривні. Це робить європейську валюту привабливим інструментом для фіксації контрактів на імпорт європейських товарів, але знижує її привабливість як засобу швидкого заощадження.

Депозитний та облігаційний щит проти паніки

Головне питання, яке турбує українців: чи загрожує ринку неконтрольований обвал гривні? Макроекономічні фактори свідчать, що ні. Україна повністю залежить від фінансової допомоги партнерів (насамперед ЄС), і саме ритмічність цих надходжень визначає обсяг наших валютних резервів. Доки міжнародна підтримка залишається стабільною, НБУ повністю контролює ситуацію.

Крім того, регулятор має потужний внутрішній інструмент стримування — процентну політику. Збереження облікової ставки на рівні, який забезпечує позитивну реальну дохідність гривневих активів (депозитів та ОВДП) з урахуванням інфляції, залишається ключовим бар'єром. Для пересічного громадянина та бізнесу це означає, що тримати кошти в гривневих інструментах залишається економічно вигіднішим, ніж скуповувати іноземну валюту.

Замість висновку: стратегія для бізнесу та громадян

Глобальні фінансові змінити впливають і на Україну. Якщо долар дорожчає у світі, цей тренд буде відображатися в Україні. Європа гальмує, що стримуватиме євро. В таких умовах українському бізнесу варто ретельніше диверсифікувати валютні кошики зовнішньоекономічних контрактів, а громадянам — уникати емоційних рішень на готівковому ринку, зважаючи на те, що НБУ має достатньо ресурсів для утримання ситуації під повним контролем.