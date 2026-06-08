Мошенники начали выдавать себя за Дію: украинцев предупредили о новой опасной схеме

Мошенники создали фейковый сайт, который маскировался под Дію и предлагал установить поддельное приложениедля похищения персональных данных пользователей. Однако, настоящую Дію можно загрузить только через App Store или Google Play, а любые файлы с неизвестных сайтов могут представлять серьезную угрозу для безопасности.

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Об этом сообщили в пресс-службе приложения. Аферисты регистрируют домены, названия которых очень похожи на официальные адреса государственных сервисов. После перехода по такой ссылке пользователь видит страницу, которая может почти полностью копировать дизайн настоящей Дії.

Далее посетителю предлагают скачать якобы официальное приложение через браузер или установить файл непосредственно с сайта. Именно на этом этапе возникает наибольшая опасность. После установки такого файла злоумышленники могут получить доступ к личной информации на смартфоне, сообщениям, контактам или даже банковским сервисам.

В команде Дії сообщили, что обнаруженный мошеннический ресурс уже заблокирован. Однако эксперты предостерегают, что подобные сайты могут появляться снова под новыми адресами. Именно поэтому пользователям советуют не доверять ссылкам из сообщений в мессенджерах, электронных писем или сообщений в социальных сетях, даже если они выглядят убедительно.

Специалисты напоминают несколько простых правил цифровой безопасности. Во-первых, официальное приложение Дія можно загрузить исключительно через магазины приложений App Store для iPhone или Google Play для Android-устройств. Во-вторых, единственным официальным вебпорталом сервиса остается сайт Дія, любые другие адреса, которые отличаются хотя бы одной буквой, могут быть небезопасными.

Также стоит обращать внимание на странные запросы по установке файлов, введению банковских данных или подтверждению личной информации. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что государственные сервисы часто становятся мишенью для мошенников из-за высокого уровня доверия граждан.

Злоумышленники рассчитывают на то, что люди привыкли пользоваться популярными цифровыми платформами и могут не заметить подмену адреса сайта или другие подозрительные признаки. Особенно активными мошенники становятся во время запуска новых государственных программ помощи, выплат или обновления электронных сервисов. Эксперты советуют придерживаться базовых правил кибергигиены:

не переходить по сомнительным ссылкам;

не устанавливать файлы с неизвестных сайтов;

проверять адрес ресурса перед вводом личных данных;

использовать двухфакторную аутентификацию;

регулярно обновлять операционную систему и приложения;

не сообщать посторонним коды подтверждения из SMS.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники активно рассылают фейковые счета за электроэнергию от имени Министерства энергетики, пытаясь выманить у граждан банковские и персональные данные. В ведомстве отмечают, что оно не присылает платежек, поэтому все такие сообщения являются фишинговой схемой и представляют киберугрозу.

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