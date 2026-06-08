Трамп нашел нового посредника? Медиа раскрыли, кого США хотят привлечь к переговорам между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп рассматривает иерусалимского патриарха Феофила III как потенциального посредника в переговорах между Украиной и Россией. Возможность его привлечения обсудили во время встречи в Белом доме.

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Об этом сообщает израильское издание Ynet. По данным источников, во время переговоров стороны обсудили возможность налаживания коммуникации между Киевом и Москвой при участии иерусалимского патриарха. Встреча длилась около 40 минут

Как отмечают источники, в Вашингтоне считают, что Феофил ІІІ имеет авторитет среди православных церквей и способен контактировать как с Украиной, так и с Россией. Однако его кандидатура вызывает дискуссии из-за многолетних связей с Русской православной церковью и его позиции относительно украинского православия. Например, Феофил ІІІ до сих пор не признал автокефалию Православной церкви Украины. Кроме того, он ранее выступал против создания ПЦУ.

По информации Ynet, в июне патриарх также планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Источники издания считают, что именно это может сделать его удобным посредником для обеих сторон.

В окружении Феофила ІІІ предполагают, что Трамп заинтересован достичь заметного результата как минимум на одном из ключевых направлений международной политики. Собеседники издания не исключают, что продвижение переговорного процесса по Украине могло бы усилить позиции американского президента и на других направлениях.

Во время встречи в Белом доме иерусалимский патриарх наградил американского президента почетным званием "Носитель Большого Креста" Ордена Крестоносцев Гроба Господня. Эта награда относится к высшим наградам Греческого православного патриархата Иерусалима.

Что известно о патриархе

Ранее издание Times of Israel писало, что патриарх много лет поддерживает тесные контакты с Русской православной церковью и пользуется поддержкой Москвы.

По данным издания, Феофил III регулярно посещал Россию и поддерживал активные контакты с представителями РПЦ. Также сообщалось о его связях с российским архимандритом Вассианом, которому ранее запрещали въезд в Северную Македонию из-за подозрений в подрывной деятельности, а из Болгарии выслали после скандала, связанного с вмешательством в вопросы национальной безопасности.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Феофил III неоднократно заявлял о якобы притеснениях православия в Украине и выступал в защиту позиций Русской православной церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался по поводу завершения войны, развязанной Россией. Он считает, что Украина и РФ дальше должны разбираться сами, и убежден, что вопрос вскоре должен быть решен.

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