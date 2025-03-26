Брал за услугу по 8 тыс. евро: на Буковине будут судить экс-чиновника лесничества, организовавшего 'схему' по переправке мужчин за границу

В Черновицкой области задержали бывшего чиновника Тереблечанского лесничества, который переправлял военнообязанных мужчин за границу. Фигурант уголовного дела содействии незаконному пересечению границы за пределами пунктов пропуска.

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За организацию преступной схемы ему грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего чиновника лесничества. По данным следствия, чиновник знал места расположения блокпостов правоохранителей и маршруты, по которым можно было добраться до границы, не привлекая внимания.

Обвиняемый искал "клиентов", которые хотели незаконно уехать из страны, перевозил их собственным автомобилем к участку вблизи границы, после чего инструктировал, как пересечь границу пешком. Стоимость такой "услуги" составила 8 тысяч евро.

Сотрудники Государственной пограничной службы 29 августа 2024 года задержали лесника вместе с двумя военнообязанными. В начале сентября следователи ГБР сообщили ему о подозрении, после чего мужчину уволили со службы.

Бывшего чиновника обвинили в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

Напомним, в Ривненской области мужчинам призывного возраста предлагали "билеты в Европу" за 10 тысяч долларов каждый. Так двое братьев организовали "бизнес" на уклонистах, которые хотели бежать из Украины за деньги.

Ранее в Хмельницком сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали адвоката, организовавшего "схему" для уклонистов. Фигурант брал за свою услугу 12 000 долларов США из "клиента".

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области задержали инспекторку-работницу таможни, которая также помогала мужчинам уехать за границу. Свои "услуги" женщина оценивала в 3000 долларов.

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