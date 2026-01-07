Брал по €13 тыс. с каждого: на Буковине задержали попа УПЦ ПМ, который организовал незаконную переправку мужчин за границу. Фото

В Черновицкой области перед судом предстанет священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата и его сообщник. Клириков обвиняют в организации незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. За свои услуги церковники брали 13 тыс. евро наличными.

Что известно

Как сообщается, священник, используя знакомства в духовенстве, присоединился к схеме нелегального выезда мужчин за пределы страны. В одном из телефонных разговоров он предложил переправить в Румынию двух тернополян. Свои услуги он оценил в 13 тыс. евро с каждого. Сумму должны были передать наличными.

Для воплощения плана священник привлек 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района, который должен был доставить мужчин до определенного места.

Этот эпизод является одним из прошлогодних уголовных производств в отношении священнослужителей МП. В прошлом году подозрение получили 13 человек и направлено в суд 16 обвинительных актов по ряду статей УКУ, связанных с поддержкой российской агрессии, говорят в генпрокуратуре.

Церковникам грозит пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева, при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", работает подпольная школа, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат советских песен и стихов Есенина. Официально заведение названо "семейным клубом", однако его директор не скрывает, что это обычная частная школа, где дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, даже есть группа продленного дня.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на войну с Россией и вступление в силу закона, запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, в Украине до сих пор остается почти 8 тысяч церквей УПЦ МП. А в СБУ рассказали, сколько уголовных производств открыто в отношении клириков УПЦ МП – количество поразит!

