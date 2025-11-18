Больше всего врага интересовали командные пункты: СБУ задержала российского информатора, который шпионил на Харьковщине. Фото

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил на Харьковщине и передавал врагу данные об украинских позициях. Предатель помогал российскому командованию в подготовке наступательных операций, фиксируя геолокации украинских войск на стратегически важном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В частности, 62-летний житель Изюма отслеживал и передавал оккупантам координаты запасных командных пунктов, укрепрайонов, складов с горючим и боеприпасами, а также огневых позиций артиллерии ВСУ.

По его данным враг планировал удары боевыми дронами и сверхтяжелыми управляемыми авиабомбами, а также разрабатывал направления наземных атак на оборонительные линии украинских защитников.

Для контактов с российскими спецслужбами информатор использовал анонимный чат в мессенджере, куда присылал картографические обозначения потенциальных "целей" с подробным описанием. Киберспециалисты СБУ обнаружили конспиративную связь с оккупантами, задокументировали его разведывательную деятельность и провели задержание.

Отмечается, что мужчина попал во внимание врага из-за собственных антиукраинских публикаций в Telegram-каналах. Он обходил город и окрестности пешком, фиксировал на смартфон локации Сил обороны, а затем обобщал данные для российских командиров.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – за несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения. Информатор находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 8 лет заключения.

