Служба безопасности Украины задержала завербованного врагом агента в Днепропетровской области. Злоумышленник собирал координаты оборонных заводов и объектов энергетики по заказу ФСБ РФ.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в четверг, 13 ноября. Предателем оказался 47-летний житель Павлограда, который ждал оккупации региона, о чем писал в Тelegram-каналах.

По сообщению СБУ, подозреваемый имел инвалидность I группы, которую использовал при проверке документов правоохранителями и беспрепятственном пересечении блокпостов, когда выходил "на задание".

"Во время разведвылазок агент обходил город и его окрестности, искал объекты, которые, по его мнению, могли быть задействованы в выполнении оборонных заказов, и передавал эту информацию оккупантам", – говорится в сообщении.

Врага интересовали расположение производственных цехов по изготовлению боевых дронов. Также агент фиксировал на телефонную камеру внешние периметры электроподстанций.

По имеющейся информации, оккупанты планировали использовать его данные для ударов по региону.

Силовики поймали завербованного на начальном этапе его разведывательной деятельности. Во время обысков по месту его жительства был изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следственный отдел СБУ сообщил ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), вражескому агенту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее контрразведчики СБУ задержали завербованного российскими спецслужбами агента, который шпионил за расположением украинских военных аэродромов.

Как сообщал OBOZ.UA, ведомству также удалось обезвредить агента ГРУ, который должен был взорвать газопровод в восточных регионах Украины. Таким образом захватчики пытались "отрезать" от теплоснабжения часть домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.

