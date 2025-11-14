Работал на врага: СБУ задержала иностранца, который наводил атаки РФ по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который собирал информацию для ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре Житомирщины и Хмельницкой области. По заказу ФСБ иностранец фотографировал объекты энергогенерации.

О задержании очередного российского агента сообщили в пресс-службе СБУ. Известно, что мужчина имеет гражданство одной из стран Ближнего Востока, а ныне проживает в Звягеле.

Из материалов дела известно, что задержанного российские спецслужбы завербовали, когда тот искал легкого заработка в Telegram-каналах.

По заданию российской ФСБ мужчина собирал данные об энергетических объектах в Житомирской и Хмельницкой областях, в частности вблизи Хмельницкой АЭС. Он корректировал удары российских ракет и дронов, передавая врагу актуальные фото предприятий энергогенерации и теплоснабжения.

Для сбора информации мужчина пользовался собственной машиной. Кроме фотографирования энергообъектов и постов охраны, подозреваемый фиксировал расположение блокпостов ВСУ на въездах в города и села.

Правоохранители задержали российского агента "на горячем", когда он в очередной раз фотографировал электроподстанцию.

Задержанному сообщили о подозрении в подготовке к совершению диверсии в условиях военного положения (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины) и в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Если вину докажут, мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

