На Закарпатье сообщили о подозрении попу УПЦ МП, который разгуливал по улицам в форме солдат Красной армии. Фото

В Закарпатской области священнику одной из епархий УПЦ МП и его сообщнику сообщили о подозрении в публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Мужчины в форме солдат Красной армии устроили провокацию в поселке Межгорье.

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Инцидент произошел 9 мая – в этот день священник и его товарищ в форме солдат Красной армии пришли к памятнику воинам-афганцам. Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

При себе они имели символы коммунистического тоталитарного режима: георгиевские ленты и различные медали того периода.

Была проведена экспертиза, которая подтвердила факт пропаганды коммунистического режима и распространения запрещенной символики. Также дома у подозреваемых провели обыски – правоохранители нашли значительное количество российских пропагандистских материалов, а у священника еще и холодное оружие.

Обоим гражданам сообщено о подозрении в публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч.1 ст.436-1 УК Украины). Священнослужителю также сообщили о подозрении в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч.2 ст.263 УК Украины).

Дальнейшее досудебное расследование по этому делу осуществляют следователи Хустского РУП ГУНП в Закарпатской области по материалам УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством Хустской окружной прокуратуры.

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