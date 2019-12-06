Выяснились нюансы по поводу запуска приватизации жилья в общежитиях

Запуск приватизации украинцами жилья в общежитиях сейчас зависит от Верховной Рады.

Детали этого процесса рассказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает пресс-служба Минрегиона.

В частности, на данный момент министерство ожидает, что Рада утвердит Общегосударственную целевую программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 годы, которую одобрил Кабмин 16 октября 2019 года.

Этой программой предусматривается обеспечение жителей общежитий права на жилье.

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По словам Бабак, для реализации программы в госбюджете предусмотрено 160,9 млн грн. Благодаря этим средствам, как рассчитывает Минрегион, приватизировать свои жилые помещения смогут жители 144 общежитий.

Жителей общежитий обеспечат правом на жилье pixabay.com

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