З'ясувалися нюанси стосовно запуску приватизації житла в гуртожитках

Запуск приватизації українцями житла в гуртожитках зараз залежить від Верховної Ради.

Деталі цього процесу розповіла міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак, передає пресслужба Мінрегіону.

Зокрема, наразі міністерство очікує, що Рада затвердить Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 роки, яку схвалив Кабмін 16 жовтня 2019 року.

Цим документом передбачається забезпечення мешканців гуртожитків права на житло.

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За словами Бабак, для реалізації заходів у держбюджеті передбачено 160,9 млн грн. Завдяки цим коштам, як розраховує Мінрегіон, приватизувати свої житлові приміщення зможуть мешканці 144 гуртожитків.

Мешканців гуртожитків забезпечать правом на житло pixabay.com

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