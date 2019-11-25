Что творится с жильем для украинских военнослужащих

Практика обеспечения бесплатным жильём военнослужащих всем до боли известна. Во времена Союза она работала в качестве поощрения военных и работала довольно успешно. Сейчас тот же Жилищный кодекс Украинской ССР действует и в современной Украине, однако в изменившихся условиях, с преобразованием экономики в рыночную, механизм стал, мягко говоря, недееспособным. Более того, преобразовался в площадку для различных коррупционных схем и махинаций.

В настоящее время очередь на получение жилья имеет протяжность длиною в жизнь и не одну. Согласно данным, она состоит из более 47 тысячи человек. И если учесть количество квартир, которое выдаётся в год, и количество становящихся с каждым годом в очередь – понадобится несколько сотен лет для того, чтобы обеспечить жилплощадью всех. Это касается получения как постоянного жилья, так и служебного.

Ситуация с жильем, предоставляемом на время прохождения службы не менее плачевная, чем с постоянным. В соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением КМУ от 26 июня 2013 №450 (с изменениями от 27 декабря 2018 №1160), военнослужащим при отсутствии служебной квартиры или общежития в том городе, где они проходят службу, полагается денежная компенсация за поднаём. Отдельно стоит отметить выплачиваемую сумму: в Киеве на одного человека она составляет 3400 тыс. гривен, в областных центрах размер компенсации будет 2500 гривен, в других населённых пунктах – 1700. На семью, состоящей из 3 и более человек, размер компенсации увеличивается в 1,5 раза: 5100 гривен – в Киеве, 3825 – в областных центрах и 2550 – в других населённых пунктах соответственно. Однако в действительности на такие средства рассчитывать не приходится. В лучшем случае к "базовой" компенсации добавят пару сотен гривен из-за недостатка финансов. Очевидно, что этих денег на съём жилья хватить не может. Комнату в общежитии (если такое имеется) могут, конечно, предоставить, но зачастую здания этих общежитий изначально не предназначались для проживания. Это переоборудованные когда-то столовые и складские помещения, а потому нередко не соответствуют санитарно-техническим нормам.

Если рассматривать этот механизм не только со стороны эффективности, но и с этической точки зрения, сейчас он скорее выступает как насмешка над людьми, чем поддержка государства. Тысячи военнослужащих, стоящих в очереди уже более 20 лет, до сих пор и вправду надеются получить квартиру таким образом. Мол, уже не одно десятилетие стою, значит, скоро выдадут. Правда в том, что расположение в этой очереди роли, по сути, не играет. Все зависит от субъективного решения руководства органов причастных к процедуре распределения и выдачи жилья. Более того, присутствие в ней тоже дело ненадежное. Стоящий в такой очереди в один момент может себя в списках не обнаружить вовсе.

Все этапы обеспечения жильём военнослужащих, от изначальной регистрации в очереди до капитального строительства и реконструкции, проходят через темный бюрократический лес и коррупционные практики. Дело в том, что большинство процессов не имеют четкого нормативного регулирования и создают условия для растраты средств и принятия субъективных решений (распределение финансов между различными программами на строительство и компенсацию стоимости, распределение жилья между разными участниками очередей и прочего).

Подробное исследование с рекомендациями по реформированию системы жилищного обеспечения в Украине провел Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО). Из которого ясно следующее: от действующей еще со времен Союза системы стоит полностью отказаться в пользу более рациональных и подходящих современным условиям страны альтернатив стимулирования военнослужащих с учётом ведущего международного опыта (обновленные схемы пенсионного обеспечения, упрощенное ипотечное кредитование и пр.). Ясно это каждому, кто хоть немного вникал в суть уже устаревшего Жилищного кодекса, но далеко не каждый готов расстаться с таким благоприятным для наживы механизмом.

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