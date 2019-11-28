Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Нерухомість

У пільгових кредитах на житло учасникам АТО з'ясувалися нюанси

12.3т
Читати матеріал російською

В системі видачі пільгових кредитів на житло для учасників АТО/ООС і переселенців з Донбасу, рішення за якими прийняв Кабмін, з'ясувалися нюанси.

Подробиці дало Міністерство розвитку громад і територій в релізі на своєму сайті.

Так, зокрема, переселенці і ветерани АТО/ООС зможуть шляхом пільгового кредитування придбати квартиру в багатоквартирному будинку або одноквартирний житловий будинок (як в новобудові, так і на вторинному ринку), якщо житло прийнято в експлуатацію не більше 25 або реконструйовано не більше 15 років тому.

У пільгових кредитах на житло учасникам АТО з'ясувалися нюанси

Джерело фото: pixabay.com

Крім цього, уточнюється, що одержувачі кредиту можуть самостійно вибирати житло.

У свою чергу Мінрегіон здійснюватиме розподіл бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями пропорційно кількості зареєстрованих заяв у відповідному регіоні.

І ще один важливий момент: перелік осіб, які в поточному році отримають кредит, буде схвалюватися комісією, склад якої затвердить Мінрегіон.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Кабмін прийняв рішення виділити 200 млн гривень житло для переселенців і ветеранів АТО / ООС.

Ці люди зможуть взяти довгостроковий кредит на покупку нерухомості на пільгових умовах – під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску 6% від вартості житла.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі АТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
житло для військових житло для переселенців Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
19
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини нерухомості

Топпублікації

Топблоги