У пільгових кредитах на житло учасникам АТО з'ясувалися нюанси

В системі видачі пільгових кредитів на житло для учасників АТО/ООС і переселенців з Донбасу, рішення за якими прийняв Кабмін, з'ясувалися нюанси.

Подробиці дало Міністерство розвитку громад і територій в релізі на своєму сайті.

Так, зокрема, переселенці і ветерани АТО/ООС зможуть шляхом пільгового кредитування придбати квартиру в багатоквартирному будинку або одноквартирний житловий будинок (як в новобудові, так і на вторинному ринку), якщо житло прийнято в експлуатацію не більше 25 або реконструйовано не більше 15 років тому.

Джерело фото: pixabay.com

Крім цього, уточнюється, що одержувачі кредиту можуть самостійно вибирати житло.

У свою чергу Мінрегіон здійснюватиме розподіл бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями пропорційно кількості зареєстрованих заяв у відповідному регіоні.

І ще один важливий момент: перелік осіб, які в поточному році отримають кредит, буде схвалюватися комісією, склад якої затвердить Мінрегіон.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Кабмін прийняв рішення виділити 200 млн гривень житло для переселенців і ветеранів АТО / ООС.

Ці люди зможуть взяти довгостроковий кредит на покупку нерухомості на пільгових умовах – під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску 6% від вартості житла.

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