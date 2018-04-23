В 2018 году закрылось рекордное число магазинов: что произошло

Только с начала 2018 года в США закрылось около 8 миллионов квадратных метров торговых площадей. Об этом сообщила американская компания по продаже коммерческой недвижимости CoStar Group.

Как передает Retailers, в частности, было закрыто уже более 200 магазинов американского fashion-ритейлера Bon-Ton. В CoStar Group ожидают, что количество таких магазинов значительно превысит статистику за 2017 год и составит около 10 млн кв. м.

По информации издания, сеть Bon-Ton полностью ликвидировала торговые точки после решения правления компании полностью реконструировать бизнес и сосредоточиться исключительно на продажах онлайн. Так, ритейлер закрыл более 200 магазинов, которые занимали общую площадь в 24 млн кв. м.

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Другая американская инвестиционная компания, Cowen&Co, ожидает, что крупные ритейлеры Gap, Macy's, J.C. Penney и Signet Jewelers закроют больше магазинов, чем прогнозировалось.

При этом некоторые владельцы недвижимости с оптимизмом смотрят на эти закрытия, приветствуя возможность заполнить пробелы новыми и более прибыльными арендаторами. Также в ходе недавнего исследования торговых центров США компания CoStar Group обнаружила, что владельцы торговых площадей верхнего уровня (или класса А) более склонны, чем другие арендодатели, к тому, чтобы распрощаться со старыми игроками и подписать договоры с молодыми компаниями.

В CoStar Group также предположили, что в будущем уже существующие торговые площади будут заняты офисами, различными развлекательными заведениями, медицинскими центрами или будут переоборудованы под жилые помещения.