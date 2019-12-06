Украинцам поменяли систему оценки недвижимости

Верховная Рада ввела упрощенную систему оценки недвижимого имущества.

Новая модель будет введена с 1 января 2020 года, говорится в принятом парламентом 5 декабря законе.

Частные электронные площадки будут изъяты из процедуры регистрации оценки объектов недвижимости и отключены от Единой базы.

"Благодаря автоматической системе оценки модулем Фонда государственного имущества Украины владельцы недвижимости смогут получить справку о оценке в кратчайшие сроки и на ее основании заключить соглашение по объекту", – отмечается в сообщении на сайте Рады.

В новом законе говорится, что в случае несогласия со стоимостью, определенной модулем, за владельцем остается право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе.

Система оценки недвижимого имущества станет проще pixabay.com

Стоит отметить, что информация из Единой базы будет открытой, а формирование электронных выписок про рыночную стоимость объекта недвижимости будет осуществляться бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, для граждан Украины, живущих в многоквартирных домах, следует решить вопрос по поводу собственности придомовой территории.

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