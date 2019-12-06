Українцям змінили систему оцінки нерухомості

Верховна Рада ввела спрощену систему оцінки нерухомого майна.

Нова модель буде введена з 1 січня 2020 року, говориться в прийнятому парламентом 5 грудня законі.

Приватні електронні майданчики будуть вилучені з процедури реєстрації оцінки об'єктів нерухомості та відключені від Єдиної бази.

"Завдяки автоматичній системі оцінки модулем Фонду державного майна України власники нерухомості зможуть отримати довідку про оцінку в найкоротші терміни і на її підставі укласти угоду по об'єкту", – відзначається в повідомленні на сайті Ради.

У новому законі записано, що в разі незгоди з вартістю, визначеною модулем, за власником залишається право звернутися до оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі.

Система оцінки нерухомого майна стане простіше pixabay.com

Варто зазначити, що інформація з Єдиної бази буде відкритою, а формування електронних виписок про ринкову вартість об'єкта нерухомості буде здійснюватися безкоштовно.

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