Украинцам дадут приватизировать жилье в общежитиях

Украинцы получат право приватизировать жилищные помещения в общежитиях.

Это следует из общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 годы, передает пресс-служба Минрегиона.

Новости В Украине вступили в силу новые правила по жилым домам

В результате выполнения данной программы в собственность территориальных общин будет передано 490 общежитий, из них 271 – государственной собственности, 219 – включенных в уставные капиталы предприятий.

В результате, как ожидается, жилье в общежитиях смогут приватизировать 68 604 гражданина.

В собственность территориальных общин будет передано 490 общежитий pixabay.com

При этом указанной программой также предусмотрен капитальный ремонт общежитий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам с 1 декабря 2019 года изменили правила планировки квартир.

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