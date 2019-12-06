Українцям дадуть приватизувати житло в гуртожитках

Українці отримають право приватизувати житлові приміщення в гуртожитках.

Це випливає з загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 роки, передає прес-служба Мінрегіону.

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В результаті виконання даної програми у власність територіальних громад буде передано 490 гуртожитків, з них 271 – державної власності, 219 – включених до статутних капіталів підприємств.

В результаті, як очікується, житло в гуртожитках зможуть приватизувати 68 604 громадянина.

У власність територіальних громад буде передано 490 гуртожитків pixabay.com

При цьому зазначеною програмою також передбачено капітальний ремонт гуртожитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям з 1 грудня 2019 року змінили правила планування квартир.

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