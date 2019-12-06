Українцям дадуть приватизувати житло в гуртожитках

Українці отримають право приватизувати житлові приміщення в гуртожитках.
Це випливає з загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2020-2021 роки, передає прес-служба Мінрегіону.
В результаті виконання даної програми у власність територіальних громад буде передано 490 гуртожитків, з них 271 – державної власності, 219 – включених до статутних капіталів підприємств.
В результаті, як очікується, житло в гуртожитках зможуть приватизувати 68 604 громадянина.
У власність територіальних громад буде передано 490 гуртожитків
pixabay.com
При цьому зазначеною програмою також передбачено капітальний ремонт гуртожитків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям з 1 грудня 2019 року змінили правила планування квартир.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "приватизація житла" на сайті "OBOZREVATEL".