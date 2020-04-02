Как выбрать новостройку и инвестировать с умом – подскажет НЕРУХОМІ

К вопросу покупки квартиры в новостройке и инвестирования в жилье на стадии строительства стоит подходить со всей серьезностью. В частности потому, что многие украинские ЖК возводятся с нарушениями, которые приводят к негативным последствиям для инвесторов.

Однако сделатьправильный выбор непросто, потому что ассортимент новостроек на украинском рынке первичной недвижимости весьма обширен и пестрит уймой предложений, одно заманчивее другого.

Каждый застройщик хвалит своё

У большинства украинских строительных компаний есть официальные сайты, где размещена информация о их объектах. Там потенциальный покупатель может узнать характеристики новостроек, акции, цены и связаться с отделом продаж.

Однако каждая строительная компания, прежде всего, заинтересована в прибыли и поэтому акцентирует внимание на положительных моментах своей деятельности, а отрицательные предпочитает не афишировать и обходить стороной.

На своем сайте застройщик не сообщит о нарушениях, к которым прибегнул при строительстве и прочих негативных, но важных моментах, что в конечном счете приводят к задержкам ввода объектов в эксплуатацию и потере вложений у инвесторов.

Поэтому, чтобы сравнить два и более предложений, как правило, покупателю недостаточно информации.

Где смотреть и как выбирать

На ресурсе о первичной недвижимости НЕРУХОМІ представлен полный каталог жилых комплексов Киева, Киевской области и Одессы с оценкой относительно каждого объекта.

Для этого команда ресурса разработала авторскую систему рейтинга новостроек, который состоит из ключевых факторов, напрямую влияющих на качество дома и комфорте проживания в нем.

В расчет рейтинга берутся данные о стадии строительства, наличии необходимых разрешительных документов, удобстве расположения, количестве паркомест, стоимости содержания, соответствии нормам, энергоэффективности, экологии и др.

В случае, если по каким-либо причинам застройщик не предоставил данные – рейтинг снижается. Таким образом, строительные компании, которые открыто предоставляют информацию, имеют более высокий балл своих ЖК и расцениваются как более надежные. Наполненность информацией свидетельствует о том, что застройщику нечего скрывать.

Все новостройки отмечены на интерактивной карте. Система фильтров предусматривает удобный просмотр жилых комплексов по различным критериям: цене, застройщику, рейтингу, классу ЖК, виду паркинга, технологии строительства, материалу стен, отоплению и т.д.

Кроме того, на НЕРУХОМІ публикуется информация, которая поможет разобраться с актуальной ситуацией на рынке и понять, на что следует обращать внимание при покупке квартиры в новостройке, какие вопросы задавать в отделе продаж и как не встрять в историю с долгостроем и инвестировать с умом.

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