Як вибрати новобудову та інвестувати з розумом – підкаже НЕРУХОМІ

До питання придбання квартири у новобудові та інвестування в житло на стадії будівництва варто підходити з усією серйозністю. Зокрема тому, що багато українських ЖК будуються з порушеннями, які призводять до негативних наслідків для інвесторів.

Однак зробити правильний вибір непросто, бо асортимент новобудов на українському ринку первинної нерухомості досить великий і рясніє безліччю пропозицій, одна привабливіша за іншу.

Кожен забудовник хвалить своє

У більшості українських будівельних компаній є офіційні сайти, де розміщена інформація про їх об'єкти. Там потенційний покупець може дізнатися характеристики новобудов, акції, ціни і зв'язатися з відділом продажів.

Однак кожна будівельна компанія, перш за все, зацікавлена в прибутку і тому акцентує увагу на позитивних моментах своєї діяльності, а негативні вважає за краще не афішувати і обходити стороною.

На своєму сайті забудовник не повідомить про порушення, до яких вдався при будівництві та інші негативні, але важливі моменти, що в кінцевому рахунку призводять до затримок введення об'єктів в експлуатацію і втрати вкладень у інвесторів.

Тому, як правило, щоб порівняти дві і більше пропозицій покупцю недостатньо інформації.

Де дивитися і як вибирати

На ресурсі про первинну нерухомість НЕРУХОМІ представлений повний каталог житлових комплексів Києва, Київської області і Одеси з оцінкою щодо кожного об'єкта.

Для цього команда ресурсу розробила авторську систему рейтингу новобудов, який складається з ключових чинників, що безпосередньо впливають на якість будинку і комфорт проживання в ньому.

У розрахунок рейтингу беруться дані про стадію будівництва, наявність необхідних дозвільних документів, зручність розташування, кількість паркомісць, вартість утримання, відповідність нормам, енергоефективність, екологію тощо.

У разі, якщо з яких-небудь причин забудовник не надав дані – рейтинг знижується. Таким чином, будівельні компанії, які відкрито надають інформацію, мають більш високий бал своїх ЖК і розцінюються як більш надійні. Наповненість інформацією свідчить про те, що забудовнику нема чого приховувати.

Всі новобудови позначені на інтерактивній карті. Система фільтрів передбачає зручний перегляд житлових комплексів за різними критеріями: ціною, забудовнику, рейтингу, класу ЖК, виду паркінгу, технології будівництва, матеріалу стін, опалення тощо.

Крім того, на НЕРУХОМІ публікується інформація, яка допоможе розібратися з актуальною ситуацією на ринку і зрозуміти, на що слід звертати увагу при покупці квартири у новобудові, які питання ставити у відділі продажів і як оминути історії з довгобудом та інвестувати з розумом.

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