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4 декабря • обновлено в 14:23
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/ Недвижимость

Донбасским добровольцам дали ряд жилищных льгот

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Верховная Рада ввела льготы для добровольцев, которые принимали участие в войне на Донбассе, среди которых скидки на квартплату и коммунальные услуги – по 75%.

Соответствующий законопроект №2045-1 в целом был принят Радой 4 декабря 329 голосами, говорится в сообщении на парламентском сайте.

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В частности, бойцам добровольческих формирований данным законом предоставлен статус участников боевых действий. Сам же статус и связанные с ним льготы регулируются законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Добровольцам предоставили жилищные льготы.

Добровольцам предоставили жилищные льготы.

pixabay.com

Среди таких льгот, в частности, кроме 75% скидки за квартплату и 75% скидки платы за коммунальные услуги:

  • первоочередное обеспечение жилплощадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также отведение земельных участков и ремонт жилых домов и квартир;

  • обеспечение жилплощадью в течение двух лет со дня становления на квартирный учет (в случае получения ранения во время участия в боевых действиях);

  • первоочередное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, стоянок для транспортных средств и их техобслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства;

  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и междугородного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время принятия указанного законопроекта 4 декабря возникла коллизия.

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Место
Украина
Теги
недвижимость ЖКХ добровольцы Льготы
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну, сейчас еще больше беспредела на улицах будет...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Давно пора.Хорошая новость!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
UA. RUNIC, хватить у Украины майна на всех героев?
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