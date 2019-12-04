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4 грудня • оновлено в 16:41
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Донбаським добровольцям надали низку житлових пільг

2.1т
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Верховна Рада ввела пільги для добровольців, що брали участь у війні на Донбасі, серед яких знижки на квартплату і комунальні послуги – по 75%.

Відповідний законопроєкт №2045-1 в цілому був ухвалений Радою 4 грудня 329 голосами, йдеться у повідомленні на парламентському сайті.

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Зокрема бійцям добровольчих формувань цим законом надано статус учасників бойових дій. Сам же статус і пов'язані з ним пільги регулюються законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Добровольцям надали житлові пільги

Добровольцям надали житлові пільги

pixabay.com

Серед таких пільг, зокрема, крім 75% знижки за квартплату і 75% знижки плати за комунальні послуги:

  • першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують покращення житлових умов, а також відведення земельних ділянок та ремонт житлових будинків і квартир;

  • забезпечення житлоплощею протягом двох років від дня становлення на квартирний облік (в разі отримання поранення під час участі в бойових діях);

  • першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, стоянок для транспортних засобів та їхнього технічного обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва;

  • першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства та міжміського транспорту.

Закон набере чинності 1 січня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час ухвалення зазначеного законопроєкту 4 грудня виникла колізія.

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Місце
Україна
Теги
нерухомість ЖКХ добровольці Пільги
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Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
Добровольцам, стрелявшим в своих граждан в гражданском конфликте на Донбассе послабления. Удивительно!
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну, сейчас еще больше беспредела на улицах будет...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Давно пора.Хорошая новость!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Zhikharev Dmitry, хватит.
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0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
UA. RUNIC, хватить у Украины майна на всех героев?
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