Донбаським добровольцям надали низку житлових пільг

Верховна Рада ввела пільги для добровольців, що брали участь у війні на Донбасі, серед яких знижки на квартплату і комунальні послуги – по 75%.

Відповідний законопроєкт №2045-1 в цілому був ухвалений Радою 4 грудня 329 голосами, йдеться у повідомленні на парламентському сайті.

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Зокрема бійцям добровольчих формувань цим законом надано статус учасників бойових дій. Сам же статус і пов'язані з ним пільги регулюються законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Добровольцям надали житлові пільги pixabay.com

Серед таких пільг, зокрема, крім 75% знижки за квартплату і 75% знижки плати за комунальні послуги:

першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують покращення житлових умов, а також відведення земельних ділянок та ремонт житлових будинків і квартир;

забезпечення житлоплощею протягом двох років від дня становлення на квартирний облік (в разі отримання поранення під час участі в бойових діях);

першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, стоянок для транспортних засобів та їхнього технічного обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства та міжміського транспорту.

Закон набере чинності 1 січня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час ухвалення зазначеного законопроєкту 4 грудня виникла колізія.

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