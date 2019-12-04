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4 декабря • обновлено в 13:43
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Украинские чиновники лишились беспроцентных кредитов на жилье

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Украинских государственных служащих лишили беспроцентных кредитов на жилье.

Соответствующее решение принял Кабмин постановлением № 978 от 27 ноября 2019 г., опубликовав его на правительственном сайте.

В частности, постановление №978 Кабмина Алексея Гончарука отменяет постановление от 18 февраля 2004 г. Кабмина Виктора Януковича.

Речь идет о постановлении № 182 "Об утверждении Порядка предоставления государственным служащим, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов".

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Порядок определял механизм предоставления госслужащим, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита на жилье путем компенсации процентной ставки по кредиту за счет государственного бюджета.

Госслужащих лишили беспроцентных кредитов на жилье.

Госслужащих лишили беспроцентных кредитов на жилье.

pixabay.com

Его действие не распространялось на чиновников, которые получили кредиты на жилье, либо льготные кредиты за счет бюджетных средств на строительство и приобретение жилья в соответствии с другими нормативно-правовыми актами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в льготных кредитах на жилье участникам АТО выяснились нюансы.

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Место
Украина
Теги
недвижимость Кабинет министров Украины кредит
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Махно Володимир
Махно Володимир
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