Забудьте о Лондоне: места в Англии, которые действительно стоят посещения

Великобритания – это не только Лондон, Оксфорд, Бат, Стоунгендж и деревни Котсволдса, которые традиционно попадают в туристические маршруты. Летом страна открывается совсем иначе: с отдаленными островами, дикими пустошами, старинными замками.

В Великобритании есть белоснежные пляжи, средневековые руины, морские скалы и исторические городки. Именно поэтому стоит посмотреть на Англию шире и обратить внимание на места, которые могут поразить не меньше столицы, информирует BBC.

Острова Силли

Острова Силли расположены примерно в 45 километрах от побережья Корнуолла и известны одним из самых мягких климатов в Великобритании. Здесь солнца больше, погода суше, а атмосфера напоминает старомодный морской курорт.

Сент-Мэрис имеет идеальные условия для снорклинга. Остров также богат древними памятниками: погребальные камеры, доисторические поселения, оборонительные сооружения и остатки укреплений.

Сент-Агнес известен самым юго-западным пабом Англии – The Turk's Head, а Сент-Мартинс привлекает белоснежным песком, водными развлечениями и возможностью поплавать рядом с серыми тюленями. Треско, где нет автомобилей, подходит для семейного отдыха и в то же время имеет утончённую атмосферу благодаря субтропическим садам среди руин бенедиктинского аббатства. А Браер с его ветрами, атлантическими волнами и дикой природой производит впечатление настоящего края света.

Валлийские марки

Пограничье между Англией и Уэльсом веками было территорией споров, укреплений и войн. Еще с VIII века здесь проходил земляной вал, известный как Вал Оффи, а после норманнского завоевания регион покрылся десятками замков.

Именно поэтому Валлийские марки являются одним из самых интересных направлений для тех, кто любит историю. Летом длинные дни позволяют совместить поездки в замки, прогулки по рыночным городкам и гастрономические остановки в Герефордшире и Шропшире.

Среди мест, которые стоит увидеть, – руины замков Клан, Гудрич, Вигмор и Виттингтон, укрепленная усадьба Стоксей XII века, поместье Крофт, а также Ладлоу с его башнями и стенами. К западу от Герефорда расположены так называемые Черно-белые деревни – поселения с фахверковой архитектурой тюдоровского типа. Летом, когда цветут сады, а на деревьях созревают яблоки и груши, этот регион особенно приятно исследовать пешком или на велосипеде.

Ладлоу также считают кулинарной столицей Марок. Здесь стоит пробовать местную говядину, спаржу, клубнику, сыры, а в Герефордшире – сидр.

Национальный парк Эксмур

Эксмур, расположенный между Девоном и Сомерсетом, считается одним из самых романтичных диких уголков Англии. Здесь сочетаются скалистые берега, открытые возвышенности, лесистые долины, ручьи и деревни с белыми домами под соломенными крышами.

В парке проложены многокилометровые тропы. Внутренние тропы ведут вдоль потоков, сквозь дубовые леса и к Данкри-Бикон – самой высокой точки Эксмура высотой 519 метров. Побережье парка считается одним из самых отдаленных в Англии, а местные морские скалы относятся к самым высоким в материковой Британии.

Эксмур также интересен историей: здесь есть доисторические камни, курганы, форты железного века, римские укрепления, средневековый замок и Ярн-Маркет в Данстере. В дикой природе можно увидеть благородных оленей и редких эксмурских пони.

Норвич

Норвич долго имел репутацию сонного города на востоке Англии, но за последние десятилетия заметно изменился. На его исторических улицах и площадях появились независимые магазины, бары, рестораны и культурные пространства, а районы вроде Силвер-Траянгл стали привлекательными для жизни и прогулок.

В 2012 году Норвич стал первым в Англии городом литературы ЮНЕСКО. Здесь есть средневековые переулки, 900-летний открытый рынок, зеленые парки, уютные пабные сады и атмосфера, которую лучше всего ощутить во время медленной летней прогулки.

После норманнского завоевания Норвич был одним из крупнейших и богатейших городов Англии, уступая лишь Лондону. Об этом напоминают его средневековые достопримечательности: романский собор, основанный в 1096 году, и замок Вильгельма Завоевателя.

В то же время Норвич не застрял в прошлом. Центр Сейнсбери, спроектированный Норманом Фостером, имеет одну из самых заметных коллекций современного искусства в Великобритании. А South Asian Collection знакомит с искусством, ремеслами и традициями Южной Азии.

Канал Кеннет и Эйвон

Когда-то Великобритания была настоящей страной каналов: до середины XIX века здесь действовали тысячи миль водных путей. С появлением железных дорог каналы потеряли промышленное значение, но сегодня стали идеальным маршрутом для неторопливых путешествий.

Канал Кеннет и Эйвон – один из самых красивых в Англии. По дороге можно останавливаться в исторических городках, в частности Ньюбери и Гангерфорде.

Отдельная изюминка – инженерное наследие канала: акведуки в Эйвонклиффе и Дандасе, насосные станции Клавертон и Крофтон, а также шлюзы Кейен-Хилл у Девизеса. Это каскад из 29 шлюзов, который поднимает и опускает лодки на двухмильном склоне.

Нортумберленд

Нортумберленд – самое северное графство Англии и одно из лучших направлений для тех, кто хочет простора, природы и тишины. Это наименее густонаселённая часть страны: здесь нет ни одного крупного города, зато есть широкое небо, большие горизонты, дикие побережья и замки на скалах.

Туристов здесь значительно меньше, чем в более популярных регионах. Большинство путешественников держится ближе к побережью, где проходят живописные пешеходные маршруты, возвышаются замки и расположен Святой остров Линдисфарн.

Международный парк темного неба Нортумберленда имеет очень низкий уровень светового загрязнения. Здесь можно наблюдать созвездия, метеорные потоки, планеты, туманности и Млечный Путь. Летом темнота наступает поздно, но длинные тихие вечера только добавляют этому месту особую атмосферу.

