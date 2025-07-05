Уникальность и загрязненность: какие озера Украины попали в "черный список" мест для купания

Опасность, из–за неисследованного дна и взрывчатых предметов — не единственные причины, по которым действует запрет на купание во многих водоемах Украины.

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В разгар лета и купального сезона хочется подобрать локацию для отпуска, которая сочетает красоту, возможности и уникальность. Известные озера Украины стали альтернативой морскому отдыху и новым популярным направлением для оздоровления и восстановления. Но, существуют водные локации, которые ежегодно собирают тысячи туристов, благодаря своей уникальной непревзойденной красоте и исключают возможность купания, неся угрозу жизни и здоровью. Какие озера Украины в "черном списке" благодаря уникальности, а какие, из–за химического загрязнения, рассказываем далее.

Озеро Синевир — Закарпатье

Водоем находится на территории одноименного заповедника и охраняется Рамсарской конвенцией. Это одно из самых красивых озер в Украине и купаться в нем строго запрещено, как и ловить рыбу. Но почему?

На это есть сразу несколько причин. Во–первых, озеро имеет большую экологическую ценность. Его воды и берега служат домом для большого разнообразия растений и животных, которые, в свою очередь, обеспечивают биоразнообразие региона. По–второе, эти водно-болотные угодья являются естественным фильтром, который очищает воду и обогащает кислородом. В третьих, температура воды в озере не превышает 13 градусов, даже в период летней жары. Такая температура опасна для купания и здоровья человека. Средняя глубина составляет 10–12 м, а максимальная до 24 м, поэтому судорога, или потеря сознания, с большой вероятностью приведут к смерти.

Сегодня водоем используется, как важный исследовательско–научный объект, его экосистема не должна подвергаться неестественным изменениям. За нарушение правил поведения в заповедной зоне накладывается штраф.

Озеро Несамовитое — Карпаты

Еще одна уникальная водная локация Карпат, которая уже оказалась под угрозой исчезновения. Этому способствовала вырубка сосны и засорение, которое образовалось благодаря большому количества туристов–невежд.

Озеро является высокогорным и питается исключительно осадками. Его глубина всего 1,5 м, прохлада воды так и манит летом освежиться. Не делайте этого. Присмотритесь, вы не увидите в воде ни одного живого существа. Кто–то связывает это с температурой воды, а кто–то с потусторонним миром, но местные не купаются в зеркальном водоеме, только вымачивают дерево для трембит.

Местные легенды рассказывают, что именно в водах "Неистового" рождается град, который несет беду посевам и урожаю. Также по местным преданиям в озере "живет" молодая самоубийца, душа которой не любит, когда ее беспокоят. В ночное время можно увидеть, как на берегу танцуют потерянные души и именно они могут затянуть незваных гостей на дно, если рядом не окажется трембиты. Правда или нет, решать вам, но туристы обожают слушать легенды о "Неистовом" сидя вокруг "черного зеркала" неба.

Как сейчас выглядит озеро:

Озеро Брескул

Те, кто добрался высокогорного водного феномена рисуют непревзойденную красоту самого водоема и местности вокруг. Расположившись между двух картинных вершин Карпат, озеро Брескул имеет ледниковое происхождение и подпитывается осадками. Вода ледяная, поэтому купание опасно из–за риска судорог и спазмирования легких. Еще одной причиной запрета освежиться стало отсутствие естественного стока и фильтрации в водоеме. Загрязнение, которое попадает в воды озера, может оставаться в нем годами. Речь не о видимом мусоре, а о бактериях и микроорганизмах, которые способны выживать при низкой температуре и быстро множиться и развиваться, попав в "благоприятную почву", как тело человека или животного.

Озеро Басов Кут — Ровно

Искусственно созданный водоем, который играет роль водохранилища, уже давно превратился в зону для отдыха и летнего купания. Однако, по данным последних проверок воды, был зафиксирован высокий показатель химического загрязнения, что несет прямую угрозу здоровью человека.

Южный Буг — Винница

Высокий показатель химической загрязненности, который превысил норму почти в 5 раз, сделал невозможным купание у берегов Южного Буга в Виннице. Под запретом также оказался водный отдых на пляжных зонах "Химик", "Гонты", "Центральный".

С полным списком пляжей и водоемов, которые были проверены на качество и химическое загрязнение можно ознакомиться по ссылке выше. Берегите себя и своих родных и купайтесь только в официально разрешенных пляжных зонах. Вам будет интересно узнать про: лучшие музыкальные фестивали в Украине на лето 2025 и 8 локаций, которые поражают туристов в Хмельницкой обл.