На самом большом озере Украины открыт купальный сезон. Одесская область – это не только море и биточки из тюльки

Для визуализации водоема, представьте воду на месте Одессы. Для того, чтобы пересечь вдоль самое большое озеро Украины, вам понадобится преодолеть 38 км, вширь будет короче, всего 7 км. А теперь напрягите фантазию и добавьте среднюю глубину в 2,6 м. Да, не км, а два метра. Этот великан имеет максимально зафиксированную глубину в 6 м, однако это не мешает быть его экосистеме уникальной и разнообразной. Благодаря мелководью, вода быстро прогревается до 20–22 градусов и прекрасно подходит для отдыха с детьми. Его подпитка — Дунай, водоем всегда остается чистым и держит безопасную температуру для купания. Ищете альтернативу морю в Одесской области? Ялпуг может стать главным героем вашего веселого лета.

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От палаточных городков до туристических баз

Туризм на озере Ялпуг сконцентрирован в городе Болград, однако, все прибрежные городки могут предложить свой вариант летнего уюта. Например, в поселке Котловина, можно найти аутентичную остановку кемпинг "Долга". Бархатное радует бюджетными частными предложениями и шармом загородного отдыха. В самом же Болграде остановки граничат между "просто, но со вкусом" и "по современному комфортно". Рассмотрите вариант хостела "Домик для культурных людей", или комфортабельные отели "Кооператор" и "Кровать и завтрак". Те, кто имеют машину могут рассмотреть остановку в Измаиле и иметь возможность отпуска на южной стороне водоема, ближе к морю.

В Болграде обустроен городской пляж: зонтики, кабинки для переодевания, развлечения для детей и возможность арендовать лодки, катамараны, байдароки и тому подобное. Город наполнен уютными ресторанчиками, кафе, кафе, которые предлагают блюда украинской, молдавской и румынской кухонь. Ресторанные комплексы, как отель "Инзов", предлагают комфортные остановки с возможностью дегустаций еды и вина, с местной винодельни.

Развлечения на озере Ялпуг

Все больше туристов выбирает неспешный отдых с впечатлениями и колоритными локациями. Занятия на озере Ялпуг подарят отпуск полный гармонии, уюта и интересных аттракций.

Винодельни "Винхол Оксамитное" и "Колонист". Прекрасная возможность для ценителей настоящего украинского вина. Экскурсии включают посещение виноградников и изучение процесса создания продукции. Прихватите несколько бутылок на подарки.

Прекрасная возможность для ценителей настоящего украинского вина. Экскурсии включают посещение виноградников и изучение процесса создания продукции. Прихватите несколько бутылок на подарки. Музеи. В городе существует несколько музеев, которые познакомят с интересной историей региона и развитием винодельческого искусства. Также стоит посетить Спасо–Преображенский собор и мавзолей Инзова.

существует несколько музеев, которые познакомят с интересной историей региона и развитием винодельческого искусства. Также стоит посетить Спасо–Преображенский собор и мавзолей Инзова. Рыбалка . Ялпуг самый настоящий рай для тех, кто едет в отпуск с удочкой. Здесь есть прокаты снаряжения и рыболовные магазинчики со всеми необходимыми снастями. Попробуйте поймать знаменитую ялпугскую щуку для вкусного ужина.

. Ялпуг самый настоящий рай для тех, кто едет в отпуск с удочкой. Здесь есть прокаты снаряжения и рыболовные магазинчики со всеми необходимыми снастями. Попробуйте поймать знаменитую ялпугскую щуку для вкусного ужина. Катание на лодках и катамаранах . Озеро имеет живописные пейзажи, их можно рассмотреть с берега и с воды. Преимущества второго способа: уникальные ракурсы и новые навыки.

. Озеро имеет живописные пейзажи, их можно рассмотреть с берега и с воды. Преимущества второго способа: уникальные ракурсы и новые навыки. Экскурсии в Измаил и Одессу . До Одессы четыре часа, до Измаила 40 мин. Оба города имеют, что показать и о чем рассказать.

. До Одессы четыре часа, до Измаила 40 мин. Оба города имеют, что показать и о чем рассказать. Купание в море. Остановившись в Болграде, есть возможность насладиться купанием в Черном море, посетив "Приморское". Такой тандем поможет сэкономить на жилье и иметь относительно безопасное место для ночлега.

Еще несколько плюсов отдыха на озере Ялпуг

Гармоничный и размеренный отдых — это про Ялпуг. Озеро имеет природное происхождение. В отличие от других пресных водоемов в нем высокая минерализация, даже больше, чем в Дунае. Прозрачность воды заметно невооруженным глазом, а чистоту регулярно измеряют эксперты. В зависимости от места для остановки, можно корректировать комфортность своего уединения, от "умеренного" до "одинокого волка".

Бюджетность отдыха, по сравнению с морским, будет заметна по всем пунктам отпуска: жилье, питание, аренда морского транспорта, детские и взрослые развлечения. Относительно возможностей, активное времяпровождение на Ялпуге — это одна из его прелестей, к которой добавляется экологичность. Все будет зависеть, насколько вы готовы оторваться от шезлонга и впечатляющих гармонизирующих пейзажей.

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