8 локаций, которые непременно надо добавить к отдыху в Хмельницкой области

Интересные места Хмельнитчины могут наполнить впечатлениями уикенд и полноценный отпуск. Водопады, пещеры, живописные места для купания и отдыха у воды, Хмельницкая область поражает природными сокровищами и приятными ценами. Если море и Карпаты не по карману, Топ–8 мест в Хмельницкий области станут спасательным кругом этим летом. Сегодня рассказываем о каждом выдающемся городке отдельно, чтобы вы смогли выбрать остановку по вкусу.

Хмельницкий

Видео дня

Большой, легендарный город предлагает туристам современные развлечения, исторические памятники, хорошие чистые пляжи и вкусные гастрономические локации. Купальный сезон официально был открыт с 1 июня, поэтому купальник обязательный атрибут отпуска в Хмельницком.

На лето все стараются уехать, однако, если вы не работаете и не живете в городе, его улочки подарят ожидаемое отключение от обыденности. Отели предлагают остановки от 400 грн, за среднюю стоимость в 1 500 грн можно получить люкс на двоих и бассейн, а по цене в 4 000 грн — пятизвездочный отдых, с посещением бассейнов, гидромассажных ванн, хамама и спа-процедур. Есть также возможность остановки сразу у водных локаций, таких как: река Южный Буг, Царское озеро, Ружичка и тому подобное.

Где бы вы ни остановились в Хмельницком, стоит включить такие локации в летний уикенд:

Парк им. Чекмана — парковая прогулка, вдоль воды, с уникальными металлическими фигурами Николая Мазура.

Сквер им. Тараса Шевченко — парковая прогулка, с развлечениями для детей.

Аквапарк "7 океанов" — экстремальные водные горки для детей и взрослых.

Мский пляж на левом берегу Южного Буга — место для летнего купания и загара.

Старый город — историческая и архитектурно интересная прогулка, с музеями и вкусными гастрономическими сценами.

Завалье

Вы можете остановиться в Каменец–Подольском, чтобы охватить много интересного от именитой крепости и старого города до современного "Шервуд stream", с бассейном и лакшери отдыхом посреди леса. Или направляться сразу в Завалье, остановиться на территории спелеоклуба и насладиться загородным отдыхом и одной из самых крутых пещер Украины "Атлантида". Ее стены увешаны хрустальными сосульками и узорами, которые не поддаются логике. Второе название этой удивительной пещеры — "пещера горного короля".

Это локация для незабываемой семейной поездки, особенно, если среди вас подростки, которых трудно чем-то удивить. В пещере устраивают квесты и индивидуальные туры для разных возрастных групп. Остановка в спелеоклубе, как поездка в семейный аутентичный лагерь — весело, интересно и экоромантично.

Бакота

Столько уже сказано о Бакоте, но эта местность до сих пор удивляет туристов интересными фактами о себе и живописными панорамами, которые не повторяются. Отдых на Бакоте может быть аутентичным, или комфортабельным, в случае туристических баз и отелей у воды. Рудковцы, ЧП "Уют", Старая Ушица, Гораевка, Каштановка предлагают бюджетные частные остановки или кемпинги и коттеджи и виллы с бассейнами и ресторанами. Бакота — это полноценный летний отдых с купанием, загаром, оздоровлением, новыми впечатлениям, посиделками у костра, походами с рюкзаками, велотурами, развлечениями на суше и на воде.

Сатанов

Отдых в Сатанове более исторический, но с возможностями летнего купания и загородной атмосферой. Вы можете приехать на один день, чтобы рассмотреть Сатановский замок, пройти сквозь старинные ворота, храм воскресения Крестового, или остаться на несколько дней, чтобы отдохнуть среди живописной природы, чистого воздуха и умеренных цен. Рядом можно посмотреть водопады и попробовать минеральную воду "Збручанская". Чтобы интересно и информативно ознакомиться с местностью можно взять велотур.

Антонины

Городок раскинулся возле реки Икопоть. Здесь можно увидеть один из самых красивых парков Волыни, который окутывает резиденцию Сангушей–Потоцких. По крайней мере, на момент 18 века, это было удивительное место, где экзотические растения и яркие цветы создавали место силы, которое считалось честью посетить. Вы сможете увидеть архитектуру и быт трехсотлетней давности и сделать достаточно колоритные фотографии.

Малиевцы

Многие узнают местные по Малиевскому водопаду и дворцу Орловских. Эта локация обязательна для выходных, если вы живете в Хмельницкой области и рекомендована для поездки на машине, чтобы увидеть три водопада. Кроме исторических и водных аттракций в поселке, рядом можно увидеть водопад Бурбун (с. Лисец) и водопад в с. Соколец. Переезд из Мамаевцев в другие села занимает полтора часа, однако фотографии и впечатления того стоят.

Зеньков

Гастротуристам стоит завернуть в поселок Зеньков и попробовать знаменитую черную колбасу. Для колорита своего путешествия запишитесь на гончарно-керамический мастер–класс, а для зрительных впечатлений посетите церковь святого Михаила Архангела, построенную почти 300 лет назад и панский усадебный дом.

Самчики

Поселок радует туристов сохраненным наследием в виде архитектурно–парковой коллекции, которая была собственностью известного полковника Петра Черчеля. Прогулка в Самчиках позволит не только отдохнуть, но и обогатиться знаниями по истории.

Еще одной достопримечательностью в Самчиках считается самчиковская роспись. Вы можете рассмотреть поближе на белых стенах остановки и других зданиях, а также записаться на мастер–класс, чтобы попробовать освоить уникальные художественные узоры.

Путешествие по Хмельницкой области для романтиков, тех, кто видит красоту в природных картинах и исторических сокровищах. Читайте также: что подарит остановка в Тернополе и интересный летний уикенд в Черновцах.