Какие из 30 Шацких озер могут стать альтернативой Свитязю. Выбираем лучшее для летнего отдыха у воды

Отдых на Шацких озерах не ограничен Свитязем. В состав этой группы озер входит более 30 водоемов. Большинство пока не подходит для комфортабельного отдыха. Однако, четверка лидеров, которая "наступает на пятки" Свитязю, поможет сделать летний отпуск бюджетным, спокойным и уютным, не исключая оздоровления, развлечений на воде и выбора жилья.

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Озеро Люцимер

К западу от поселка Свитязь расположено 4–е по величине озеро, из группы Шацких водоемов. Местные называют его "младшим братом" Свитязя и часто отдают предпочтение именно его уютным пляжам. Глубина водоема достигает 11 м и, в подавляющем большинстве 4–5 м. Озеро Люцимер питается подземными источниками, его вода прозрачная и чистая в течение года. Учитывая среднюю глубину, вы сможете видеть дно и комфортно чувствовать себя во время купания. Дно песчаное, водорослей почти нет, что делает прибывание в воде приятным и безопасным. Добавьте пологий вход в воду и получите хорошие условия для отдыха с детьми. Вода пресная, но минерализованная, поэтому ваш отдых будет еще и оздоровительным.

Для кого–то минимальная инфраструктура это минус, другие ищут меньше соблазнов, чтобы уложиться в бюджет. Кафе у пляжей озера Люцимер почти нет и это прекрасная возможность дышать чистым воздухом, а не ароматами различных кухонь. Если вы все же нуждаетесь в повышенном комфорте, стоит остановиться на берегу, который граничит с городом Шацк. Здесь есть комфортабельные комплексы на первой линии, магазины, рынки, кафе и развлечения для детей и взрослых. Пляжи комплексов оборудованы зонтиками и шезлонгами и имеют прокаты различного снаряжения для развлечений на воде и под водой. К примеру, можно выбрать такие остановки как: комплекс "Lyutsymriya", усадьба "Люцимер", Коттедж "Пристань", базы отдыха 1 и 2 класса комфорта.

Озеро Черное Большое

Соединенное с озером Люцимер двумя протоками, озеро Черное Большое имеет свой личный неповторимый шарм и редкий состав воды. У его берегов расположен поселок Пулемец, но и сам Шатск в непосредственной близости. Глубиной озеро мало отличается от предшественника, а вот в объеме почти вдвое меньше. Несмотря на торфяное черное дно, вода у берегов прозрачная и чистая. Благодаря уникальному йодированному составу, купание в озере Черное Большое очень полезно людям с дефицитом йода и заболеваниями щитовидной железы.

Инфраструктура возле озера очень умеренная и растянутая. Однако, это создает уют и комфорт с атмосферой отдыха на природе, а не посреди города. Некоторые пляжные зоны оснащены беседками, а частные усадьбы следят за чистотой пляжей возле своей территории. Для отдыха на озере Черное Великое стоит начать с выбора жилья, ведь все удобства будут зависеть именно от этого шага. Относительно аутентичного отдыха, надо быть готовым к дикому отдыху с собственной организацией всего необходимого. Озеро Черное Большое называют "раем для рыбаков". Популярными развлечениями являются лодки, рыбалка, прогулки лесными тропами, велосипедные прогулки и релакс отдых с акцентом на природе. Интересной локацией на озере есть деревянные качели прямо посреди воды. На закате здесь можно получить Инстаграмные фотографии, без использования фильтров.

Озеро Пулемецкое

Озеро второе по масштабам и глубине после Свитязя – это Пулемецкое. Располагаясь возле одноименного населенного пункта, озеро имеет торфяное дно и немного затемненный цвет воды. У берегов прозрачность комфортная для купания. Имея довольно впечатляющие размеры, озеро прогревается умеренно и на глубине всегда остается прохладным. Это предотвращает быстрое цветение воды и разведение плохих микроорганизмов.

Комфорт у озера создают частные усадьбы и базы отдыха. Поэтому стоит начать с выбора жилья для комфортного отдыха на озере Пулемецкое. Популярным выбором туристов является: "Лузовый берег", "Тихая Пристань", "Пулемчанка" и кемпинг CaravanCampUa на противоположном берегу озера.

Что касается развлечений, на первом месте здесь рыбалка. Окуни, карпы, лини, лещи и сомы привлекают профессионалов и ценителей. Прогулки по лесу дарят вкус лесных летних ягод, а пляжный отдых желаемый загар и оздоровление.

Озеро Песочное

Жемчужиной озера является песчаное мягкое, светлое дно, что вместе с прозрачной чистой водой и хвойным воздухом делает локацию идеальной для оздоровления детей и взрослых. Средняя глубина составляет около 4 м, спуск в воду пологий возле большинства пляжей.

Вода в озере насыщена фитонцидами и имеет хвойный аромат, прекрасно подходит людям, которые имеют частые заболевания дыхательных путей, некий ежедневный лечебный природный ингалятор. Локация имеет варианты санаториев для остановки.

Развитая инфраструктура пляжей от переодеваний до уборных позволяет отдыхать с комфортом, даже выбрав бюджетный вариант жилья. Возле пляжей расположен прокат лодок, катамаранов, каяков и снаряжения для дайвинга. Озеро Песочное одно из самых живописных, благодаря своим широким песчаным пляжам и воде, которая отражает небо и блестит на солнце.

Отдых на озере Песочное будет насыщенным на развлечения, активные занятия и игры и пляжные вечеринки. Лучшим вариантом провести время является рыбалка и прогулки по живописным тропам вокруг озера. Наблюдение за редкими птицами также может стать прекрасным релаксирующим занятием.

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