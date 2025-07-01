Готовь уши в июне: музыкальные фестивали Украины в июле и августе

Сегодня музыкальный туризм в Украине это, не только формат развлечения. Ни один большой концерт не проходит без сборов на ВСУ и вложений в будущую победу. Кроме финансовой стороны музыкальные фестивали несут в себе большую энергию, которая наполняет, поднимает дух, заряжает и дает силы на продолжение борьбы и будничных дел. Если вы никогда не чувствовали энергию тысяч людей вокруг, не слышали аплодисментов, поднимающих уровень адреналина и дофамина, время выбрать свой музыкальный формат этого лета, а мы поделимся нюансами, которые помогут получить положительный опыт. Список летних музыкальных фестивалей Украины и цена билетов в конце.

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Что нужно учесть, собираясь на музыкальный фестиваль

Музыкальный туризм, как и любой–другой имеет нюансы, которые стоит учесть в организации путешествия.

Билеты и жилье, стоит организовывать заранее. Если вы новичок, может казаться, что несколько тысяч человек трудно собрать и приобретение билетов подождет. Но, как показывает практика, на именитые крутые мероприятия места раскупаются за несколько месяцев после открытия продаж. С жильем ситуация легче, но уже за пару недель до события "на гостиничной арене" может быть горячо. Если вы рассчитываете на бюджетный вариант, стоит позаботиться о бронировании за месяц до события.

Одежда и обувь. Новичков среди музыкальных туристов легко заметить, через максимально не удобную обувь и наряды. Хочется быть красивыми и стильными, продумайте лук без потери комфорта. Это важно по ряду причин: безопасность, ощущение отдыха и возможность учесть изменения в погоде.

Питание и вода. Конечно, с бутербродами и пловом могут и не пустить, но сухие перекусы и достаточное количество воды — возможность меньше стоять в очередях, немного сэкономить и добавить комфорта. Стоит ознакомиться с правилами мероприятия, чтобы избежать недоразумения на входе.

Заряженный телефон и паувербанк. Потратили всю зарядку телефона во время фото и видеосъемки? Знакомо? Побеспокоиться о связи, во время всего фестиваля важное правило безопасности, особенно, если вы в чужом городе.

Наличные деньги. Несмотря на современное развитие, некоторые локации могут работать, только за наличные.

Четкий план. Если событие рассчитано на целый день или несколько дней, спланируйте свое посещение. Стоит предоставить себе время на отдых в отеле и побыть несколько часов без громкой музыки. Выберите приоритетных исполнителей, которых точно хотите послушать и составьте план, относительно расписания мероприятия.

Ориентация в пространстве. Правило безопасности, которое касается всех событий, связанных с собранием большого количества людей. Ознакомьтесь с планом стадиона, павильона, территории заранее. Вы должны четко понимать, какие выходы и сколько, где расположены туалеты и места питания, укрытия и тому подобное. Сегодня безопасность должна быть в приоритете и, вы также должны быть осведомлены и максимально подготовлены.

Безопасность вещей. Возьмите с собой небольшой легкий рюкзак, который можно надеть, как на спину, так и вперед. Не оставляйте свои вещи без присмотра.

Аптечка. Все масштабные события имеют риск травмирования. Вам просто спокойнее будет с бинтом и антисептиком.

Выбираем свой музыкальный фестиваль в Украине

Война внесла свои коррективы и многие музыкальные события просто не проводятся. Лето 2025 имеет несколько приятных возвращений и новых форматов.

Atlas Festival

Где: Киев, Blockbuster Mall

Когда: 18–20 июля

Стоимость билетов: от 1600 грн до 4000 грн

В этом году Atlas празднует десятилетие и программа обещает быть полной приятных сюрпризов, эмоций и впечатлений. В прошлом году Atlas Festival посетило 64 000 человек. В интервью Forbes Ukraine, основатель фестиваля Дмитрий Сидоренко рассказал, что этим летом мероприятие будет "значительно мощнее". Увеличено количество иностранных артистов и разнообразно развлечения.

Гости музыкального мероприятия смогут увидеть и услышать 85 групп и артистов: финская рок-группа The Rasmus, "Океан Эльзы", "Бумбокс", Артем Пивоваров и другие. Действо должно быть масштабным и театрализованным, что добавит интереса и впечатлений.

"Искра"

Где: Киев, будет объявлено за день до события

Когда: 25–27 июля

Стоимость билета: 1200 грн

За последние четыре года фестиваль изменил концепцию, к просто музыкальному мероприятию добавилась четкая политическая позиция, изменила подход к организации, развлечений и лозунгов.

"Проведение "Искра" в Киеве — это политический акт. Сегодня, как никогда важно, чтобы международное сообщество собралось здесь" — такой анонс добавлен к нынешнему фестивалю. Событие обещает быть наполнено не только музыкальными выступлениями, что добавляет заинтересованности фанатам "Искры".

Faine Misto

Где: Львов,! FESTrepublic

Когда: 1–3 августа

Стоимость билета: от 1220 грн до 5390 грн

Город Льва приглашает всех желающих на музыкальный фестиваль, который ранее проводился в Тернополе. Это возможность увидеть один из красивейших городов Украины и насладиться большим масштабом развлечений и интересных событий. Три основные сцены, плюс дополнительные, включая амфитеатром составят разнообразную программу на три дня, где каждый может выбрать самое интересное. "Жадан и Собаки", "Курган & Агрегат", "Один в каноэ", OTOY, Vivienne Mort, The Unsleeping — это лишь маленький спойлер. Фестиваль, как и в том году, планирует передать все собранные средства нашим легендарным воинам.

"Вырий"

Где: Киев, ВДНХ

Когда: 9–10 августа

Стоимость билета: от 1000 грн до 4000 грн

Интересно становится уже тогда, когда узнаешь, что режиссером нынешнего фестиваля стал Иван Урывский (режиссер спектакля "Конотопская ведьма"), который работает в тандеме с Лесей Патока (художник по костюмам) и Еленой Коляденко (хореограф), вместе с шоубалетом Freedom. Музыкальное событие станет возможностью насладиться выступлениями известных украинских и зарубежных исполнителей и познакомиться с работами театральных мэтров. Программа и формат будет обнародован позже.

Brave! Factory

Где: Киев, TBA

Когда: 23–24 августа

Стоимость билета: 2150 грн

Ценителей электронной музыки интересует именно это событие. Доказательством этого является активная предпродажа билетов, которая активно движется, даже без объявления программы. После 2019 года, когда фестиваль вошел в Топ– 10 на мировой арене, его популярность не снижается и, даже война не мешает иностранцам планировать свой отпуск на август в Украине.

Желаем наслаждаться музыкой без тревог. Читайте об интересном на OBOZ.UA: Как интересно путешествовать, выбирая нестандартные локации и где купаться в Полтавской области.