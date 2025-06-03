"У нас челюсть другая, понимаете?" Администратор отеля на популярном курорте Закарпатья объяснила, почему почти весь поселок разговаривает на русском
Журналистка OBOZ.UA Ирена Ремик Калдаш во время пребывания на одном из самых популярных курортов Закарпатья столкнулась с неожиданной реальностью – почти все жители Солотвино общаются на русском, на улицах звучит русская музыка, а рекламные и информационные вывески написаны на языке оккупанта. Когда же она поинтересовалась у администратора отеля, почему поселок не придерживается языкового закона, то услышала известный мем про челюсть.
Ирена посетила Солотвино, известное уникальными соляными озерами с лечебными свойствами, в начале мая. Уже при заселении в один из местных отелей ее удивило объявление о штрафах за кражу вещей и курение в номере, написанное на русском. Впечатления только усилились на следующий день, когда во время прогулки она увидела, что большинство баннеров, объявлений об услугах и даже музыка у озера были на языке страны-агрессора. Местные жители и персонал курортной сферы также в основном разговаривали на русском.
Удивленная этим, журналистка обратилась к администратору отеля с просьбой объяснить, почему украинский язык практически отсутствует в публичном пространстве Солотвино. Ответ женщины ошеломил:
"Мы живем очень близко к румынской границе, поэтому знаем также и их язык. Скажу вам откровенно, нам очень трудно дается произношение украинских слов, потому что у нас челюсть другая, ближе к румынской, понимаете? Нам трудно даже идентифицировать свою национальность из-за близости к границе с Румынией, а также с Венгрией".
"Сначала я подумала, что это шутка или очередной мем, – рассказывает Ирена Ремик Калдаш, – но она говорила серьезно. На двенадцатом году войны до сих пор существуют населенные пункты, где открыто нарушается закон об обслуживании на государственном языке. И никто, кажется, не видит в этом проблемы. Это не просто удивляет, а возмущает!"
Что известно о Солотвино
Поселок Солотвино расположен в Тячевском районе Закарпатской области. По состоянию на 2022 год там проживал 8 391 человек. Национальный состав населения по переписи 2001 года: румыны – 57%, венгры – 25%, украинцы – 15%, русские – 1,5%, другие – 1,5%.
По данным информационной системы управления образованием, в Солотвино по состоянию на 2025 год функционирует четыре учреждения школьного образования, по меньшей мере два из них публично указывают, что языком обучения является венгерский и румынский.
Как сообщал OBOZ.UA, в 2014 году жительница Симферополя в аннексированном Крыму заявила, что не может разговаривать на украинском из-за своей "русскоязычной челюсти". Женщина стала мемом в сети.
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