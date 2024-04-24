Turkish Airlines объяснили, почему отказали и дальше будут снимать с рейсов российских туристов на пути в Латинскую Америку

Известная турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила об отказе россиянам в предоставлении услуг, если те будут лететь в определенные шесть стран Латинской Америки. Причина в нежелании компании нести дополнительные расходы в случае, если граждан России не пустят дальше аэропорта и депортируют.

Попасть в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Панаму, Кубу и Бразилию можно будет только при соблюдении определенных условий, выполнение которых будет проверяться перед посадкой. Об этом сообщили на сайте Turkish Airlines после того, как россиян, следовавших на концерт Мадонны, беспричинно развернули в аэропорту Стамбула, Турция, перед самой посадкой в самолет, направлявшийся в Мексику.

Основные требования для перелета россиянам остаются стандартными: наличие кредитной карты, достаточное количество денег, определенные даты полета, бронирование отеля и срок действия визы. В последствии определенная страна выдвигает свои условия.

В Венесуэлу россияне не смогут попасть как туристы без нотариально заверенного приглашения в страну. Мексика требует электронную визы и обратный билет. Для Колумбии транзитное пребывание должно длиться не более 24 часов, в Панаме же это время уменьшили до 12 часов.

Страны Америки попытались максимально ограничить количество российских туристов, благодаря чему их могут либо не пустить на рейс, либо отказать в перелете.

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